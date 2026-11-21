Trận đại chiến tại Anfield đã bị bao phủ bởi một sự cố hy hữu ngoài sân cỏ: một chiếc drone đã lén ghi hình 12 phút trong buổi tập đầu tiên của tân HLV Pochettino.

Ảnh chụp màn hình video của kênh CC OVERVIEW/YOUTUBE

Đoạn video đăng công khai trên mạng xã hội và thu hút hơn 8 triệu lượt xem qua các bản đăng lại.

Sự việc không chỉ dấy lên mối lo ngại về tính an ninh và bảo mật chiến thuật mà còn kéo theo những phản ứng có yếu tố pháp lý, thậm chí cả tương lai của bóng đá hiện đại.

Đoạn video được ghi hình và đăng tải bởi tài khoản YouTube có tên "CC OVERVIEW". Sau khi nhận về làn sóng phản ứng mạnh mẽ, chủ tài khoản đã chủ động xóa bỏ đoạn phim và đăng tải lời xin lỗi chính thức. Người này giải thích rằng mặc dù chuyến bay tuân thủ đúng các quy định pháp lý về thiết bị bay không người lái, nhưng việc ghi hình buổi tập là một "sai lầm hoàn toàn về mặt nhận thức" và mang tính "phi đạo đức".

Chủ tài khoản cho biết mục đích ban đầu chỉ là muốn chụp lại hình ảnh HLV Pochettino khoác áo huấn luyện Man United để người hâm mộ được quan sát lần đầu tiên, đồng thời lầm tưởng buổi tập mở cửa cho truyền thông. Người này đã gửi lời xin lỗi tới Man United, HLV Pochettino và các cầu thủ, đồng thời khẳng định phía Liverpool hay bất kỳ câu lạc bộ nào khác hoàn toàn không liên quan đến hành động này.

Tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Pochettino tỏ ra ngạc nhiên và đặt dấu hỏi lớn về động cơ của việc quay lén. Chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh rằng đội bóng có những cầu thủ trẻ đang tập luyện và hành vi này "không hay chút nào", thậm chí tiềm ẩn những nguy cơ gây nguy hiểm. Ông khẳng định ban huấn luyện đang làm việc nghiêm túc để định hình cấu trúc lối chơi, do đó không hiểu mục đích của việc ghi hình lén nhằm thể hiện điều gì.

Chia sẻ quan điểm này, HLV Iraola của Liverpool đã công khai bày tỏ sự đồng cảm với HLV Pochettino và đội bóng đối thủ. Thừa nhận đã được gửi xem đoạn clip, HLV Iraola khẳng định việc sử dụng drone để quay lén các buổi tập riêng tư nếu chưa bất hợp pháp thì nên được đưa vào luật cấm.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nhấn mạnh: "Có lý do để chúng tôi phải tập luyện đằng sau những cánh cửa đóng kín, bởi có những nguyên tắc tôn trọng tối thiểu cần được duy trì". Ông cho rằng đây không phải là chuyện lợi thế chuyên môn hay phân tích đối thủ, mà là vấn đề tôn trọng quyền riêng tư tổ chức, bởi bất kỳ đội bóng nào – kể cả Liverpool – cũng có thể rơi vào hoàn cảnh bị quay lén tương tự.

Man United hiện chưa có kế hoạch khởi kiện pháp lý đối với người điều khiển drone. Tuy nhiên, đội bóng không loại trừ khả năng sẽ áp dụng các biện pháp xử lý pháp lý mạnh tay hơn nếu những vụ việc xâm phạm tương tự tiếp tục tái diễn trong tương lai.

LONG KHANG