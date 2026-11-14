Phản ứng về việc Man United bổ nhiệm Pochettino: Người khen, người thận trọng

Việc Man United chính thức bổ nhiệm Pochettino làm HLV trưởng thay thế Michael Carrick đã tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ giới chuyên gia, cựu danh thủ lẫn cộng đồng người hâm mộ.

Ảnh: Man United

Sự kiện này không chỉ đánh dấu bước ngoặt trên băng ghế huấn luyện tại Old Trafford mà còn mở ra những phân tích sâu sắc về căn bệnh hệ thống của Quỷ đỏ.

Giới chuyên môn: HLV "chuẩn mực"

Đánh giá về quyết định này, chuyên gia Mark Ogden của ESPN nhận định ManUnited cuối cùng cũng sở hữu một HLV "chuẩn mực" với những tiêu chuẩn của CLB, một nhà cầm quân đúng nghĩa kể từ sau Jose Mourinho năm 2016.

Theo ESPN, suốt một thập kỷ qua, ban lãnh đạo đội bóng đã liên tục đánh cược vào những phương án thử nghiệm rủi ro, từ các cựu danh thủ thiếu kinh nghiệm đỉnh cao như Ole Gunnar Solskjær, Michael Carrick cho đến các chiến lược gia chưa khẳng định bản lĩnh ở các giải VĐQG hàng đầu như Erik ten Hag hay Ruben Amorim.

Pochettino từng đưa Tottenham vào chung kết Champions League và dẫn dắt PSG lẫn Chelsea, mang đến uy tín cùng bề dày kinh nghiệm mà dàn sao Old Trafford bắt buộc phải tôn trọng. Dù vậy, giới truyền thông chỉ ra sự thiếu nhất quán của thượng tầng Man United khi phải chi 10 triệu USD đền bù cho US Soccer, thay vì bổ nhiệm chiến lược gia người Argentina miễn phí trước đó.

Trên sóng Sky Sports, cựu thủ quân Gary Neville ủng hộ Pochettino nhưng cũng đưa ra lời cảnh báo khắc nghiệt. Neville nhấn mạnh rằng suốt 13 năm qua kể từ khi Sir Alex Ferguson giải nghệ, mọi mẫu HLV, từ những nhà cầm quân lão luyện (Moyes, Van Gaal, Mourinho), các HLV châu Âu tiềm năng (Ten Hag, Amorim) cho đến các huyền thoại thấu hiểu CLB (Solskjær, Carrick), đều thất bại tại Old Trafford.

Theo Neville, Pochettino bắt buộc phải giành quyền kiểm soát toàn bộ công tác chuyển nhượng. Ông nhận định đội hình hiện tại cần cải tổ triệt để với khoảng 10 cầu thủ phải ra đi, trong đó hàng phòng ngự phải được gia cố ngay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1. Neville cảnh báo nếu không tự bảo vệ mình và để ban lãnh đạo tiếp tục can thiệp nhân sự như mùa hè vừa qua, Pochettino cũng sẽ nhanh chóng rơi vào vòng xoáy sa thải sau 12 đến 18 tháng.

Phản ứng từ CĐV: Nỗi tiếc nuối cho Carrick

Trái ngược với kỳ vọng dành cho chiến lược gia mới, phản ứng từ CĐV lại bao trùm bởi niềm tiếc nuối dành cho Michael Carrick. Trên các diễn đàn, nhiều người coi Carrick là "nạn nhân mới nhất" giơ đầu chịu báng cho sự yếu kém của bộ sậu thượng tầng gồm Sir Jim Ratcliffe, Omar Berrada và Jason Wilcox. Bức tâm thư chia tay xúc động của Carrick viết trên Instagram với thông điệp "tình yêu không bao giờ chết" càng làm dấy lên sự cảm thông sâu sắc.

Nhiều CĐV lâu năm bày tỏ sự mệt mỏi trước vòng lặp "hy vọng, thất vọng, sa thải HLV rồi làm lại từ đầu". Giới mộ điệu khẳng định việc thay HLV sẽ không mang lại sự thay đổi bản chất nếu quy trình tuyển dụng và cấu trúc vận hành của Man United không được cải tổ tận gốc.

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