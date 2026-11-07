Ghế nóng Ngoại hạng Anh chờ ngày rung chuyển

Tính đến những ngày đầu tháng 11 của mùa giải 2026-2027, Giải Ngoại hạng Anh đang ghi nhận một hiện tượng hiếm thấy: chưa có bất kỳ CLB nào sa thải HLV trưởng. Theo Opta, trong 13 năm qua, phần lớn các mùa giải đều đã chứng kiến ít nhất một HLV phải rời ghế nóng trước tháng 11.

HLV Oliver Glasner của Nottingham. Ảnh THX

Sự kiên nhẫn khác thường mùa này xuất phát từ việc giải đấu khởi tranh muộn hơn do World Cup, cùng thực tế là có 9 CLB đã chủ động thay tướng ngay trong mùa hè.

Tuy nhiên, số liệu lịch sử cho thấy tháng 11 và tháng 12 chính là giai đoạn tàn khốc nhất. Kể từ năm 1992, các tháng này đều ghi nhận tổng cộng 35 lần thay tướng – nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào khác.

Trước kỳ nghỉ nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, 5 vị chiến lược gia sau đây đang rơi vào "vùng nguy hiểm" và có nguy cơ trở thành cựu HLV.

Nhóm tuyệt vọng: Michael Carrick và Pierre Sage

Michael Carrick tưởng chừng đã trở thành nhà cầm quân đầu tiên văng khỏi ghế nóng sau trận thua 0-3 của Man United trước Bournemouth 2 tuần trước. Dù trải qua khởi đầu mùa giải tệ hại nhất của "Quỷ đỏ" trong 40 năm qua, Carrick vẫn tạm giữ ghế nhờ sự ủng hộ cuồng nhiệt từ các CĐV tại Old Trafford – những người đã la ó ban lãnh đạo nhưng lại đồng thanh hát vang tên ông.

Mặc dù chiến thắng ngược dòng 3-2 trước Roma tại Champions League giúp giảm bớt áp lực, trận thua 0-2 trước Chelsea vẫn đe dọa vị trí của ông. Nếu không thể thắng Aston Villa vào Chủ Nhật này, Carrick khó lòng giữ ghế khi ban lãnh đạo tận dụng kỳ nghỉ quốc tế để thay thế.

Ở chiều ngược lại, Pierre Sage tại Crystal Palace chịu áp lực nghiêm trọng nhưng thiếu tấm bệ đỡ từ cổ động viên. Palace hiện đứng ngay sau Man Utd trên bảng xếp hạng sau 3 trận thua liên tiếp mà không ghi nổi một bàn thắng. Đội bóng của Sage đã thủng lưới 21 bàn – nhiều nhất giải đấu – đồng thời chịu hiệu số dứt điểm âm 79 (bị đối phương sút nhiều hơn 79 lần so với số lần tự dứt điểm). Dù mới được bổ nhiệm vào mùa hè, vị HLV người Pháp đang cạn dần thời gian.

Nhóm còn chút hi vọng: Oliver Glasner, Regis Le Bris và Matthias Jaissle

Trường hợp của Oliver Glasner tại Nottingham Forest mang đến góc nhìn phân tích thú vị. Dù Forest đứng thứ 19 với 6 điểm sau 9 trận, mô hình điểm số kỳ vọng (xPts) của Opta – dựa trên chất lượng cơ hội qua 10.000 lần mô phỏng – lại xếp Forest ở vị trí thứ 3 với 15,5 xPts. Điều này chứng minh Forest dứt điểm quá kém (kém 8,3 bàn so với xG - bàn thắng dự kiến) chứ không phải là họ không có cơ hội để thắng.

Tương tự, HLV Regis Le Bris cũng rơi vào nghịch lý tại Sunderland khi đội bóng lãng phí cơ hội nhiều thứ hai giải đấu (-6,2 xG) và đứng bét bảng. Sau khi đưa Sunderland thăng hạng năm 2025 và xếp thứ 7 mùa trước, Le Bris đang chịu tiếng la ó sau thất bại 0-2 trước Dinamo Zagreb tại Europa League.

Trong khi đó, Matthias Jaissle tại Newcastle đối mặt với bài toán ngược lại: Newcastle xếp bét bảng xPts, cho thấy màn trình diễn thực tế kém hơn cả điểm số hiện tại và tiếng la ó sau trận thua Everton vòng trước đang tạo áp lực lớn lên ông.

Dù hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng các HLV trên đều có khả năng mất ghế như nhau. Vấn đề hiện tại là có quá nhiều đội bị sa sút, sự cân bằng ở nhóm cuối bảng xếp hạng khiến các ban lãnh đạo tính toán kỹ lưỡng.

Kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11 chính là cơ hội vàng để các CLB kích hoạt "hiệu ứng thay tướng đổi vận". Chỉ cần phát nổ phát súng sa thải đầu tiên, một hiệu ứng domino sa thải nhiều khả năng sẽ lập tức bùng nổ trên khắp Ngoại hạng Anh.

HỒ VIỆT