Solskjaer sẵn lòng quay lại Man United khi Carrick còn 2 trận quyết định

Phát biểu trên kênh truyền hình TV2 của Na Uy, cựu cầu thủ và HLV Man United Ole Gunnar Solskjaer cho biết mình luôn sẳn sàng nếu Man United cần.

Solskjaer cũng lần đầu tiên xác nhận ông từng được liên hệ cho vai trò HLV tạm quyền tại Old Trafford sau khi Ruben Amorim bị sa thải hồi đầu năm. Dù thương vụ không thành hiện thực khi ban lãnh đạo Man United lựa chọn một hướng đi khác, nhà cầm quân 53 tuổi thừa nhận bản thân vẫn luôn hướng về Quỷ đỏ.

Solskjaer chia sẻ rằng quãng thời gian 3 năm dẫn dắt đội bóng (2018–2021) chưa thể khép lại một cách trọn vẹn trong tâm trí ông. "Nó giống như việc tôi vẫn còn điều gì đó chưa hoàn tất tại đây", Solskjaer bộc bạch. Với gần hai thập kỷ gắn bó cùng Man United trên cả cương vị cầu thủ lẫn HLV, ông khẳng định đội bóng đã trở thành một phần máu thịt của gia đình mình và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào câu lạc bộ cần.

Dù công khai tình cảm với Old Trafford, Solskjaer đặc biệt nhấn mạnh ông hoàn toàn không có ý định cướp chiếc ghế HLV của Michael Carrick – người từng là trợ lý đắc lực của ông trong ban huấn luyện giai đoạn 2018-2021. Solskjaer nói rõ rằng sự trở lại của ông, nếu có, chỉ diễn ra trong tương lai xa khi Carrick đã hoàn tất chặng đường của mình.

Chiến lược gia người Na Uy dành những lời có cánh cho người đàn em: "Carrick có đầy đủ phẩm chất để đưa CLB tiến lên. Tôi tin cậu ấy là người phù hợp, hiểu sâu sắc về Man United, hiểu người hâm mộ và biết rõ đội bóng đang cần điều gì".

Phát biểu của Solskjaer xuất hiện trong bối cảnh Man United đang trải qua chuỗi ngày đen tối. Trận thua 0-2 trước Chelsea cuối tuần qua đã đẩy đội chủ sân Old Trafford xuống sát nhóm xuống hạng Premier League, chỉ nhỉnh hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Trước hai trận đấu then chốt gặp Roma tại Champions League và Aston Villa tại Ngoại hạng Anh, truyền thông Anh dấy lên thông tin Carrick chỉ còn hai trận đấu để tự cứu lấy chiếc ghế của mình trước khi bước vào kỳ nghỉ tập trung đội tuyển quốc gia tháng 11.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo trước trận đấu với AS Roma, Carrick đã thẳng thắn bác bỏ tin đồn về cái gọi là "tối hậu thư hai trận". Ông khẳng định bản thân không thể nhìn trước tương lai và vẫn tràn đầy nhiệt huyết chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Roma trên sân Old Trafford.

Thông tin từ Sky Sports cho biết ban lãnh đạo và các chủ sở hữu Man Utd vẫn đang nỗ lực kiên nhẫn và ủng hộ Carrick trong ngắn hạn. Dù vậy, kỳ nghỉ quốc tế tháng 11 sắp tới sẽ là thời điểm then chốt để ban lãnh đạo đánh giá lại toàn bộ tình hình nếu kết quả không được cải thiện.

LONG KHANG