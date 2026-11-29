Phần lớn các trận đấu hấp dẫn nhất vòng 12 đều diễn ra trong ngày Chủ nhật, với derby Meyserside và trận đại chiến Arsenal - Man City. Ngoài ra, Crystal Palace có thể tận dụng việc Man United thua trận để thoát vị trí cuối bảng.

Everton - Liverpool (19g ngày 29-11): Derby rực lửa

Trận Derby Merseyside đầu tiên mùa này diễn ra tại Hill Dickinson Stadium trong bối cảnh hai đội ở hai trạng thái trái ngược.

Everton chìm sâu trong khủng hoảng sau trận thua 0-4 trước Brentford và mất tổn thất lớn khi đội trưởng James Tarkowski bị treo giò vì thẻ đỏ. Trung vệ trẻ Jake O'Brien dự kiến sẽ được trao cơ hội đá chính bên cạnh Jarrad Branthwaite.

Trái lại, Liverpool tràn đầy tự tin sau hai chiến thắng cách biệt 4-0 trước Man Utd và 3-0 trước Club Brugge tại Champions League với sự thăng hoa của Alexander Isak và Florian Wirtz

Đây là cặp đấu dữ dội nhất lịch sử Ngoại Hạng Anh với kỷ lục 25 thẻ đỏ. Opta đánh giá Liverpool có 42.7% cơ hội chiến thắng – tỷ lệ thắng cao nhất dành cho một đội khách ở vòng 12. Nguyên nhân là Everton chỉ thắng 2 trong 31 lần đụng độ gần nhất với Liverpool tại giải VĐQG (hòa 14, thua 15) và từng chịu 6 bàn thua ở phút 90+ trước đối thủ cùng thành phố.

Brighton - Newcastle United (21g05 ngày 29-11): Thử thách chủ nhà

Brighton đang bay cao ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và được Opta dự đoán thắng tới 56.3% khi tiếp đón Newcastle United (21.1%). Brighton sở hữu hàng thủ trên sân nhà chắc chắn nhất giải khi mới chỉ lọt lưới 1 bàn và bất bại trong cả 9 lần tiếp đón Newcastle tại Premier League (thắng 4, hòa 5).

Ngược lại, Newcastle gặp dớp lớn khi không thắng trong 39 trận làm khách liên tiếp trước các đội bóng đứng ở tốp 2 bảng xếp hạng (hòa 5, thua 34).

Sunderland - Tottenham (21g05, ngày 29-11): Ngày De Zerbi trở lại

Tottenham đang trên đà hồi phục mạnh mẽ khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất tại Ngoại Hạng Anh. HLV Roberto De Zerbi trở lại nơi ông khởi đầu triều đại tại Spurs với mục tiêu giành trọn 3 điểm, khi Opta đánh giá cơ hội thắng của đội khách là 39.3% so với 34.8% của Sunderland.

Về phía đội chủ nhà, Sunderland thiếu vắng hai trụ cột Brian Brobbey và Granit Xhaka vì chấn thương, buộc tài năng trẻ 20 tuổi Jules Ahoka phải gánh vác tuyến giữa trong cuộc chạm trán Sandro Tonali phía Newcastle.

Fulham - Bournemouth (21g05 ngày 29-11): Cả 2 đều có phong độ tốt

Bournemouth đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp nhờ phong độ hủy diệt của tiền đạo Evanilson – người ghi 8 bàn trong 9 trận gần nhất và in dấu giày vào nhiều bàn thắng nhất giải (6 bàn, 4 kiến tạo). Opta trao cho Bournemouth 41% cơ hội thắng so với 33.4% của Fulham . Tâm điểm trận đấu sẽ là cuộc đối đầu giữa Evanilson và trung vệ tân binh David Affengruber bên phía Fulham – cầu thủ giúp Fulham chỉ lọt lưới 6 bàn sau 8 trận xuất hiện.

Crystal Palace - Hull City (21g05 ngày 29-11): Điểm tựa khung thành

Crystal Palace đang đứng chót bảng xếp hạng với 5 thất bại liên tiếp và chưa giữ sạch lưới trên sân nhà Selhurst Park kể từ tháng 4. Dù vậy, Opta vẫn đánh giá Palace có 42.3% cơ hội chiến thắng trước Hull City (31%). Hull City vừa ngắt chuỗi 8 trận không thắng bằng chiến thắng trước Brighton nhờ sự xuất sắc của thủ thành Konstantinos Tzolakis – người có 48 lần cứu thua và tỷ lệ cản phá cao nhất giải (81.4%).

Arsenal - Man City (23g30 ngày 29-11): Đại chiến tại Emirates

Trận cầu tâm điểm của vòng 12 là cuộc chạm trán giữa đội đầu bảng Arsenal và cựu vương Man City. Pháo Thủ đang vững vàng trên đỉnh bảng xếp hạng với khoảng cách 6 điểm so với nhóm bám đuổi và là đội duy nhất toàn thắng cả 5 trận sân nhà mùa này. Tỷ lệ thắng của Arsenal được Opta đánh giá lên tới 54.5%, nhờ thành tích bất bại trong 3 lần gần nhất tiếp đón Man City tại Emirates (thắng 2, hòa 1).

Ngược lại, Man City chỉ nhận 22.1% khả năng thắng trận khi trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội (hòa 1, thua 3). Kể từ vòng 8 đến nay, Man City là một trong những đội kiếm được ít điểm nhất giải đấu (chỉ nhỉnh hơn Crystal Palace).

Theo The Guardian, HLV Mikel Arteta đang đối mặt với quyết định nhân sự quan trọng trên hàng công. Eberechi Eze – người vừa ghi bàn tuần trước và đã có 3 pha lập công trên mọi đấu trường – nhiều khả năng sẽ chiếm suất đá chính ở hành lang trái thay vì Christos Tzolis, người chưa ghi bàn nào sau 13 trận. Trong khi đó, Viktor Gyokeres dù vừa ghi bàn ở Champions League nhiều khả năng vẫn phải dự bị cho Kai Havertz. Arsenal sẽ khai thác hàng thủ đang sa sút của Man City khi đội khách đã để thủng lưới 14 bàn ở Premier League mùa này.

LONG KHANG