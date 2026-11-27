Trong khi phần lớn các trận đấu thuộc vòng 12 Premier League diễn ra vào Chủ nhật, loạt trận sớm vào thứ bảy hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ với sự góp mặt của Chelsea và Man United.

Chelsea và Man United, hai đội bóng lớn đang trải qua giai đoạn bất ổn, đều đứng trước áp lực phải giành kết quả tích cực nếu không muốn tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.

Nottingham Forest - Chelsea (3g sáng 28-11): Cạm bẫy tại City Ground

Lượt trận mở màn của vòng 12 Premier League bắt đầu tại City Ground, nơi cả Nottingham Forest và Chelsea đều đang khát khao chiến thắng để cắt đứt chuỗi phong độ thất thường.

Chelsea bước vào trận đấu này sau hai thất bại liên tiếp trước Sunderland và Leeds United. Kể từ đầu tháng 3, Chelsea là đội để thua nhiều trận đấu tại Ngoại Hạng Anh nhất với 13 thất bại, và chỉ kiếm được 23 điểm (chỉ nhỉnh hơn Crystal Palace với 17 điểm).

Dù vậy, Chelsea lại sở hữu thành tích đối đầu sân khách ấn tượng khi bất bại trong 5 lần gần nhất làm khách trước Forest tại giải quốc nội (thắng 4, hòa 1) và giành chiến thắng ở cả 3 trận gần nhất. Siêu máy tính Opta đánh giá Chelsea có 33.5% cơ hội giành chiến thắng.

Đội chủ nhà được đánh giá có 39.9% khả năng thắng, sẽ hướng tới mục tiêu đánh bại Chelsea trong 2 trận liên tiếp tại giải quốc nội lần đầu tiên kể từ tháng 4 năm 1979. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa được dự đoán là 26.6%.

Dự đoán của máy tính

Leeds United - Coventry City (22g ngày 28-11): Điểm tựa Elland Road

Tại Elland Road, Leeds United hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách với tốp 4 khi tiếp đón tân binh Coventry City. Theo Siêu máy tính Opta, Leeds United là đội bóng có xác suất giành chiến thắng cao nhất vòng 12, đạt mức 56.8%.

Con số này hoàn toàn có cơ sở khi Leeds mới chỉ để thua đúng 1 trong 23 trận sân nhà gần nhất trước Coventry tại giải VĐQG (thắng 16, hòa 6), với thất bại duy nhất diễn ra từ tháng 12 năm 1996. Ở chiều ngược lại, Coventry chỉ được máy tính trao 20.8% cơ hội tạo nên bất ngờ. Ở lần chạm trán gần nhất tại giải hạng Nhất mùa 2024-25, Coventry đều để thua cả 2 lượt trận mà không ghi được bàn nào vào lưới Leeds.

Bên cạnh yếu tố sân nhà, không khí tại Leeds đang vô cùng hân hoan sau khi tiền đạo chủ lực Dominic Calvert-Lewin cam kết tương lai bằng bản hợp đồng mới kéo dài đến năm 2029. Gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè 2025, chân sút 29 tuổi đã ghi 18 bàn sau 46 lần ra sân tại Ngoại Hạng Anh cho Leeds (trong đó có 17 bàn ở 36 trận gần nhất) dưới sự mát tay của HLV Daniel Farke.

Man United - Brentford (22g ngày 28-11): Áp lực tại Old Trafford

Đây là trận sân nhà đầu tiên dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino trong bối cảnh Man United đang đứng ở nhóm cầm đèn đỏ sau trận thua thảm 0-4 trước Liverpool và trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Sporting CP tại Champions League.

Mặc dù Quỷ Đỏ trải qua chuỗi 9 trận liên tiếp không thắng tại Ngoại Hạng Anh (hòa 5, thua 4) – chuỗi trận không thắng dài nhất lịch sử CLB, siêu máy tính Opta vẫn đưa ra dự đoán chiến thắng cho Man United là 44.1%, so với 29.1% của Brentford. Đáng chú ý, tỷ lệ hòa của trận đấu này lên tới 26.8%, biến đây thành cặp đấu có khả năng chia điểm cao nhất vòng 12.

Trong lịch sử Ngoại Hạng Anh, MU toàn thắng cả 5 trận sân nhà trước Brentford, và Pochettino cần tránh viễn cảnh trở thành HLV thứ 3 thua cả 2 trận đầu cầm quân tại giải VĐQG sau John Chapman (1921) và Erik ten Hag (2022).

Về mặt nhân sự, báo chí Anh đặc biệt chú ý đến vị trí khung gỗ của Man United. Thủ thành Senne Lammens đang chịu áp lực lớn sau hàng loạt sai lầm gần đây. Dù Pochettino vẫn lên tiếng bảo vệ học trò, ông vẫn có thể trao cơ hội cho thủ môn số 2 Karl Darlow – người từng có kinh nghiệm bắt chính tại Premier League cho Leeds. Trong khi đó, Brentford bước vào trận đấu với tâm lý hưng phấn sau chiến thắng đè bẹp Everton 4-0 dưới sự dẫn dắt của HLV Keith Andrews.

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