Haaland thất vọng với phong độ chung của Man City. Ảnh: THX

Lời tự thú chua chát

Ở tuổi 26, chân sút người Na Uy đã công khai thừa nhận sự bế tắc của tập thể, qua đó mở ra những hoài nghi về tương lai của chính anh lẫn CLB trong giai đoạn chuyển giao giông bão.

Phát biểu sau trận hòa Napoli, Haaland không giấu nổi sự thất vọng trước phong độ đi xuống của đội nhà. Tiền đạo này bộc bạch rằng anh cảm nhận rõ sự thiếu gắn kết trong lối chơi của Man City, nhưng lại hoàn toàn mất phương hướng trong việc tìm nguyên nhân: "Tôi thực sự không hiểu chúng tôi đang thiếu điều gì. Bạn có thể cảm nhận qua vài trận gần đây rằng có điều gì đó chưa vận hành trơn tru. Tất cả những gì tôi muốn là cống hiến và giành chiến thắng cho Man City, nhưng hiện tại chúng tôi lại không làm được, và điều này thực sự cay đắng".

Sự bế tắc ấy không dừng lại ở cảm xúc thất vọng tức thời. Haaland tiếp tục đưa ra nhận định mang tính cảnh báo: "Khi bạn không giành chiến thắng, bạn bắt đầu đặt dấu hỏi về tất cả mọi thứ. Chúng tôi phải xốc lại đội hình, giữ sự tích cực và truyền năng lượng lên mặt cỏ". Lời khẳng định "nghi ngờ tất cả" từ một ngôi sao luôn tự tin cho thấy cuộc khủng hoảng tại Etihad đã chạm đến giới hạn tâm lý các trụ cột, tạo nên sự lo ngại lớn trước đại chiến với Arsenal vào cuối tuần này.

Sự đối lập giữa thống kê cá nhân và tập thể

Điểm đáng chú ý nằm ở sự tương phản gay gắt giữa hiệu suất cá nhân của Haaland và thành tích tập thể. Xét về số liệu, tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì phong độ săn bàn thượng hạng với 9 bàn thắng sau 11 trận tại Premier League, cùng 5 pha lập công tại Champions League. Những con số này hoàn toàn tiệm cận giai đoạn bùng nổ nhất của anh dưới thời Pep Guardiola.

Dẫu vậy, giới quan sát nhận ra thực tế phũ phàng: những bàn thắng của Haaland không còn mang tính quyết định hay tạo tầm ảnh hưởng áp đảo như trước. Khi tập thể Man City suy giảm khả năng kiểm soát, hiệu suất của chân sút 26 tuổi trở nên vô nghĩa. Việc liên tục nổ súng nhưng đội nhà vẫn nhận kết quả bất lợi khiến sự thất vọng của Haaland tích tụ, dấy lên hoài nghi về việc liệu môi trường hiện tại có còn nâng tầm được sự nghiệp của anh hay không.

Manchester City đang trải qua biến động lớn khi tân HLV Enzo Maresca liên tục kêu gọi sự kiên nhẫn để áp đặt triết lý mới sau nhiều năm đội bóng vận hành dưới bóng Pep Guardiola. Việc chật vật ở các đấu trường, cộng hưởng với đám mây u ám từ nguy cơ đối mặt các án phạt pháp lý, đang biến Etihad thành môi trường đầy biến động.

Erling Haaland có thể đến Real Madrid hoặc Barcelona

Haaland đã ký gia hạn 9,5 năm với City vào tháng 1-2025, ràng buộc đến năm 2034. Tuy nhiên, giới bóng đá vẫn thừa nhận rằng hợp đồng dài hạn không tự động đóng lại cánh cửa trước sự quan tâm của các ông lớn. TeamTalk cho biết Haaland mong muốn được trải nghiệm La Liga vào một thời điểm nào đó trong sự nghiệp.

Cả hai CLB khổng lồ Tây Ban Nha được cho là "vẫn hy vọng có thể dàn xếp một thương vụ mang tính bước ngoặt cho siêu sao sinh ra ở Leeds vào năm tới". Barcelona coi anh là bản hợp đồng mang tính chuyển đổi cho kỷ nguyên mới, với việc cải tạo Spotify Camp Nou sắp hoàn thành. Real Madrid, dù đã có Kylian Mbappe, vẫn tiếp tục kiểm tra tình hình. Bayern Munich và Paris Saint-Germain cũng được nhắc đến như đang theo dõi sát sao, nhưng có vẻ cả hai đều hiểu sức hấp dẫn của Tây Ban Nha.

TeamTalk cho biết một thương vụ vào năm 2027 đã được cân nhắc từ lâu, với mùa hè năm đó được coi là hấp dẫn vì nó diễn ra trước EURO 2028. Một trong những khía cạnh quan trọng nhất liên quan đến các điều khoản hợp đồng của Haaland. Hiện tại, không có dấu hiệu nào cho thấy Haaland đang thúc đẩy việc ra đi ngay lập tức, và anh "không có hứng thú chơi cho một CLB Premier League khác".

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