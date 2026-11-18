Erling Haaland có một năm khó tin cùng đội tuyển Na Uy. Ảnh: THX

Trong trận đấu cuối cùng của năm 2026, cũng mang tính quyết định tấm vé vào tứ kết UEFA Nations League, Erling Haaland vẫn làm giống như cách anh vẫn thường thể hiện trong suốt sự nghiệp của mình cùng tuyển Na Uy. Ngôi sao đang khoác áo Man City thực hiện thành công quả phạt đền ở những giây cuối cùng, mang về chiến thắng 3-2 cho đội nhà. Trước đó, chân sút 26 tuổi này cũng là người khởi đầu màn ngược dòng với bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 trước khi hiệp một khép lại.

Haaland hoàn thành năm 2026 với 13 bàn thắng sau 13 trận ở cấp độ quốc tế. Dù hiệu suất này còn kém xa năm ngoái, ghi 17 bàn chỉ sau 9 trận, nhưng với cá nhân Haaland nói riêng và đội tuyển Na Uy nói chung thì nó là một trải nghiệm vô giá. Bởi vì 7 bàn trong số đó của Haaland đã đưa Na Uy lần đầu tiên trong lịch sử tiến vào đến tứ kết một kỳ World Cup, và 6 bàn nữa giúp Na Uy lần đầu tiên vào tứ kết UEFA Nations League ở hạng đấu cao nhất (League A).

Haaland chia sẻ sau trận đấu: “Đây là một trong những năm điên rồ nhất trong bóng đá mà tôi từng trải qua. Thật tuyệt vời khi được là người Na Uy!”.

Haaland cởi phăng áo và chạy về phía các cổ động viên đội nhà để ăn mừng. Dù phải nhận thẻ vàng vì hành động ăn mừng quá khích, nhưng điều đó chẳng làm giảm đi niềm vui từ màn ngược dòng ngoạn mục này. Kết quả này giúp Na Uy góp mặt cùng Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ, Hà Lan, Anh, Tây Ban Nha và Đức tại vòng tứ kết vào tháng 3 năm sau. “Trước trận đấu, HLV đã nói: Hãy khép lại một năm bóng đá đầy kinh ngạc này bằng một kết quả thật ấn tượng. Chúng tôi đã hoàn toàn áp đảo họ trong hiệp 2”, Haaland cho biết thêm.

Với bàn thắng quyết định ở phút 95 và 45 giây, đây là pha lập công muộn nhất mà Haaland từng ghi cho tuyển Na Uy. Đây cũng là lần thứ 20 anh ghi từ 2 bàn thắng trở lên trong 61 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở tuổi 26, Haaland hiện là chân sút dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Na Uy với 68 pha lập công trong sự nghiệp quốc tế. Anh cũng đang nắm giữ kỷ lục là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Nations League với 25 pha lập công.

LINH SƠN