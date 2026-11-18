Tiền đạo Vinicius Junior hy vọng cú hat-trick trong màu áo tuyển Brazil sẽ là khởi đầu cho nhiều màn trình diễn ấn tượng khác, đồng thời mong muốn duy trì phong độ ấn tượng này khi trở về Real Madrid.

Vinicius Junior trong màu áo tuyển Brazil. Ảnh: THX

Vinicius đã ghi 3 bàn thắng chỉ trong 21 phút đầu trận, góp công lớn vào chiến thắng hủy diệt 7-0 của Brazil trước đội chủ nhà Singapore trong một trận giao hữu. Đồng đội của anh tại Real Madrid là Endrick, cùng với Estevao và Rayan cũng điền tên mình lên bảng tỷ số, bên cạnh một bàn phản lưới nhà của Raoul Suhaimi bên phía Singapore.

“Đây là lần đầu tiên, hy vọng sẽ còn nhiều lần như vậy nữa”, Vinícius chia sẻ về cú hat-trick đầu tiên của anh ở cấp độ quốc tế, “Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tập trung cao độ. Dù biết đối thủ yếu hơn nhiều, cả đội vẫn đảm bảo kiểm soát trận đấu một cách dễ dàng. Lẽ ra chúng tôi có thể ghi thêm bàn thắng, nhưng tôi vẫn hài lòng với chiến thắng này”.

Trước đó, trong trận thua 2-3 trước Nhật Bản cuối tuần trước, Vinicius chính là người ghi cả 2 bàn thắng cho Brazil. Anh tỏ ra khá thất vọng khi bị thay ra sớm ở đầu hiệp 2 của trận thắng Singapore. “Tôi đã đồng ý chơi thêm khoảng 15 đến 20 phút nữa, bản thân tôi luôn muốn ghi nhiều bàn thắng hơn nữa”, Vinicius nói thêm, “Tuy nhiên, tôi hiểu cần tạo cơ hội cho các cầu thủ khác được vào sân”.

Với cú hat-trick này, Vinicius đã nâng tổng số bàn thắng của mình cho tuyển Brazil lên con số 19 sau 59 lần ra sân. Anh chắc chắn rất muốn duy trì chuỗi phong độ ghi bàn này khi trở lại Real Madrid. Hiện tại, ngôi sao 26 tuổi mới chỉ có 1 bàn thắng sau 12 lần ra sân cho gã khổng lồ Tây Ban Nha ở mùa giải năm nay. Vinicius tuyên bố: “Giờ là lúc tập trung vào CLB”.

Mùa giải này, cầu thủ người Brazil gặp khó khăn trong việc duy trì sự ổn định dưới thời HLV Jose Mourinho. Khó khăn càng chồng chất khi anh phải nhận án treo giò 4 trận tại các giải quốc nội sau tấm thẻ đỏ trong trận gặp Villarreal hồi tháng 10. Trong thời gian anh vắng mặt, Real Madrid đã thắng cả 4 trận tại La Liga, trong khi tân binh mùa hè Yan Diomande đã tận dụng cơ hội này để khẳng định vị trí của mình bên hành lang cánh trái.

Sự trỗi dậy của tuyển thủ người Bờ Biển Ngà đã đặt ra dấu hỏi về vị trí vốn được coi là “bất khả xâm phạm” của Vinicius trong đội hình xuất phát ở Real Madrid. Mourinho dù vẫn công khai ủng hộ Vinicius, nhưng cũng nhấn mạnh, các quyết định lựa chọn nhân sự sẽ dựa trên màn trình diễn thực tế thay vì danh tiếng của cầu thủ.

Khi các giải đấu cấp CLB trở lại, sẽ rất thú vị để chờ xem liệu Mourinho sẽ chọn Vinicius hay tiếp tục đặt niềm tin vào Diomande đang có phong độ cao trong trận tiếp đón Celta Vigo vào tối ngày 21-11 (3 giờ sáng ngày 22-11, giờ Việt Nam).

LINH SƠN