Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), ông Philippe Diallo đã chính thức phát động chiến dịch tranh cử ghế Chủ tịch FIFA với tuyên bố nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp

Ông Philippe Diallo (trái) cùng HLV tuyển Pháp, Zidane. Ảnh THX

Được sự đề cử và ủng hộ tuyệt đối từ Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA), vị quan chức 63 tuổi bước vào cuộc đua không chỉ với tư cách đại diện bóng đá lục địa già mà còn mang theo quyết tâm cải tổ toàn diện cách quản trị của FIFA.

Sự xuất hiện của Diallo nhận được sự đồng thuận lớn của bóng đá Châu Âu cùng sự ủng hộ từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sau khi cựu HLV Arsene Wenger từ chối tham gia cuộc đua. Với kinh nghiệm hơn 30 năm lãnh đạo Hiệp hội các CLB chuyên nghiệp Pháp và hai thập kỷ làm thẩm phán tại Tòa giải quyết tranh chấp của FIFA, Diallo được đánh giá là nhà quản lý am hiểu sâu sắc bộ máy bóng đá quốc tế.

Động lực thúc đẩy chiến dịch xuất phát từ làn sóng bất mãn trước phong cách lãnh đạo "đơn độc" của Gianni Infantino. Sự rạn nứt giữa UEFA và người đứng đầu FIFA chạm đỉnh điểm khi kế hoạch bán 20% cổ phần công ty thương mại FIFA trị giá 4,2 tỷ USD bị phản đối gay gắt. Bên cạnh đó, các quyết định cá nhân như trao "Giải thưởng Hòa bình FIFA" cho Tổng thống Mỹ Donald Trump, can thiệp xóa thẻ đỏ cho tuyển thủ Mỹ Folarin Balogun hay kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp trận chung kết World Cup đã khiến niềm tin vào tổ chức này bị tổn hại nghiêm trọng.

Để đánh bại ông Infantino – người đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ tư và nắm giữ sự ủng hộ từ Nam Mỹ cùng Châu Phi – ứng cử viên chiến thắng cần đạt tối thiểu 106 phiếu trên tổng số 211 liên đoàn thành viên. Khối UEFA mang lại cho Diallo nền tảng ban đầu với 55 phiếu bầu.

Nhận thức chiến dịch thuần túy Châu Âu không đủ để chiến thắng, Diallo đã chủ động liên lạc với Kozo Tashima, Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) và cũng là ứng cử viên vừa tuyên bố ra cử, để kêu gọi hợp lực tránh chia rẽ lực lượng đối lập. Đồng thời, ông khẳng định đã nhận được những tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ từ các liên đoàn thuộc Châu Á, Châu Phi và các châu lục khác.

Cam kết cốt lõi của Diallo là xây dựng mô hình "quản trị mở và tập thể". Theo đó, Chủ tịch FIFA sẽ đóng vai trò định hướng tầm nhìn chiến lược, trong khi việc điều hành hàng ngày được giao cho Tổng thư ký, đồng thời đưa các CLB và cầu thủ vào trung tâm quá trình ra quyết định.

Chi tiết chương trình hành động của Philippe Diallo sẽ chính thức công bố vào ngày 6-12 tới tại Belfast - Bắc Ireland. Dù cuộc bầu cử tại Rabat (Morocco) vào tháng 3 tới còn nhiều thách thức, sự xuất hiện của Diallo đã chấm dứt thế độc tôn của Infantino, mở ra cuộc đua quyền lực kịch tính cho tương lai bóng đá thế giới.

LONG KHANG