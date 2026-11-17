HLV Jurgen Klopp khẳng định sẽ không còn ai đặt dấu hỏi về tuyển Đức nữa, sau khi Florian Wirtz lập cú đúp góp công lớn giúp đội nhà hủy diệt Hà Lan 5-0, qua đó giành vé vào tứ kết UEFA Nations League với tư cách đội đầu bảng.

HLV Jurgen Klopp giúp tuyển Đức hủy diệt Hà Lan 5-0. Ảnh: THX

Tuyển Đức mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ nhờ cú dứt điểm hiểm hóc vào góc cao khung thành của Derry Scherhant. Trong hiệp 2, họ nhanh chóng kiểm soát thế trận với 3 bàn thắng chỉ trong vòng 11 phút, nhờ cú đúp của Florian Wirtz và một pha lập công từ Nico Schlotterbeck. Brajan Gruda trước đó đã có 2 pha kiến ​​tạo, cũng điền tên mình lên bảng tỷ số, qua đó đảm bảo vị trí dẫn đầu cho tuyển Đức với 11 điểm.

Đây là thất bại nặng nề nhất của Hà Lan kể từ năm 1959, trớ trêu thay, đó cũng là trận thua 0-7 trước chính người Đức. “Những gì mọi người vừa chứng kiến ​​thực sự phi thường”, Klopp chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu. “Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn. Khi đối đầu với một đối thủ thực sự mạnh, chúng tôi phải tìm cách để giành chiến thắng. Các cầu thủ đã phải thích nghi và thực hiện một vài điều chỉnh và đã làm được”.

“Chúng tôi vô hiệu hóa được nhiều điểm mạnh của họ, rồi ghi những bàn thắng tuyệt vời. Thật không thể tin nổi! Đó là một trận cầu tuyệt vời và là một trải nghiệm đáng nhớ. Được thi đấu tại Berlin, trước sự chứng kiến ​​của khán giả nhà, trong trận đấu quốc tế cuối cùng của năm, quả thực là điều tuyệt vời”.

Sau khi chỉ ghi được 3 bàn thắng trong 4 trận đầu tiên dưới thời Klopp, người hâm mộ Đức bắt đầu tự hỏi liệu vị HLV mới này có mang lại kết quả khác biệt so với những người tiền nhiệm gần đây hay không. Hóa ra, Klopp đã mở rộng phạm vi tìm kiếm để xác định những cầu thủ phù hợp nhất với hệ thống chiến thuật của mình. Trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia đầu tiên với đội hình tinh gọn, tuyển Đức đã lần lượt đánh bại Serbia (3-1) và Hà Lan (5-0) một cách đầy thuyết phục.

Làn gió mới trẻ trung ở đội tuyển Đức. Ảnh: THX

Schlotterbeck là cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn trong trận này (26 tuổi), trong khi Wirtz mới 23 tuổi. Derry Scherhant (24 tuổi) là người mở tỷ số, còn Brajan Gruda (22 tuổi) - trong lần khoác áo đội tuyển quốc gia thứ hai - đã kiến ​​tạo 2 bàn và tự mình ghi một bàn. Trước đó, Gruda cũng đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt, khi Đức giành chiến thắng 3-1 trước Serbia.

HLV Klopp đã bày tỏ sự tự hào về thành công của tập thể mà ông đang dẫn dắt: “Ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến đây, tôi đã yêu mến đội bóng này. Tôi mới chỉ bắt đầu hành trình của mình. Tôi tin rằng chúng ta đang sở hữu một tập thể tuyệt vời cùng một triết lý bóng đá rất hiệu quả. Nếu có thể giúp những tài năng xuất chúng này phát huy tối đa khả năng, chúng tôi sẽ cực kỳ khó bị đánh bại”.

Dù vẫn còn nhiều chướng ngại vật trên hành trình tiến vào vòng 16 đội tại World Cup - điều mà tuyển Đức chưa làm được kể từ năm 2014 - nhưng Klopp cùng dàn cầu thủ trẻ đầy nhiệt huyết của mình đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Sau màn trình diễn ấn tượng trước Hà Lan tại Berlin, Klopp đã dành lời khen ngợi cho những tài năng mới mà ông vừa phát hiện.

“Chúng tôi có Derry Scherhant và Brajan Gruda thực sự chơi bóng rất cừ!”, Klopp hào hứng nói. “Nhưng khối lượng công việc mà họ thực hiện, cùng những gì họ phải hoàn thành, thực sự vô cùng lớn lao. Đó chính là yếu tố tạo nên một tập thể. Nhiều cầu thủ có thể chơi bóng, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là nỗ lực, sự tận hiến và niềm đam mê mà bạn đặt vào đó. Đó mới là những giá trị cốt lõi".

LINH SƠN