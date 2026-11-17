Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF) Philippe Diallo đã chính thức bước vào cuộc đua giành ghế Chủ tịch FIFA với sự hậu thuẫn từ Ủy ban Chấp hành UEFA. Tuy nhiên, hành trình của vị quan chức 63 tuổi nhằm “lật đổ” chủ tịch đương nhiệm Gianni Infantino tại cuộc bầu cử tháng 3-2027 được dự báo sẽ vô cùng gian nan.

Philippe Diallo (phải) và Zidane. Ảnh: THX

Hai ngày trước hạn chót nộp hồ sơ, ngày 16-11, UEFA dưới sự chủ trì của Chủ tịch Aleksander Ceferin, đã nhất trí kêu gọi và trao trọn sự ủng hộ cho Philippe Diallo ra ứng cử vị trí người đứng đầu bóng đá thế giới. Quyết định này dự kiến được FFF thông qua chính thức vào ngày hôm nay.

Mối quan hệ giữa UEFA và Infantino rạn nứt nghiêm trọng sau khi vị chủ tịch FIFA người Thụy Sĩ đơn phương khởi xướng dự án FIFA Forward Enterprise (FFE) vào tháng 7 – kế hoạch bán cổ phần quyền thương mại World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân mà không thông qua tư vấn các liên đoàn thành viên.

Dù ông Infantino buộc phải hủy bỏ dự án và lên tiếng xin lỗi, UEFA đã tiến hành các thủ tục pháp lý tại Florida (Mỹ) để yêu cầu công khai tài liệu, nhằm xem xét cáo buộc "quản lý yếu kém".

Trước đó vào tháng 9, chính ông Diallo đã tuyên bố FFF rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino với khẳng định: "Niềm tin đặt vào Chủ tịch FIFA đã bị phá vỡ".

Ông Philippe Diallo, 63 tuổi, con trai của một nhà vô địch quyền anh người Senegal, là một nhà quản trị bóng đá kỳ cựu. Ông từng dẫn dắt Hiệp hội các CLB chuyên nghiệp Pháp (UCPF) trong gần 30 năm trước khi gia nhập FFF vào năm 2021 và trở thành Chủ tịch chính thức từ năm 2023. Ông được đánh giá là nhà quản lý điềm tĩnh, đề cao tính minh bạch và quản trị chuẩn mực.

Tuy nhiên, cuộc đua vào ghế Chủ tịch FIFA tại Đại hội ở Rabat (Morocco) vào ngày 18-3-2027 là một bài toán phức tạp về… các con số. Với nguyên tắc mỗi liên đoàn thành viên sở hữu 1 lá phiếu bình đẳng trong tổng số 211 liên đoàn, sự ủng hộ từ châu Âu – vốn chỉ chiếm 55 phiếu – là chưa đủ để tạo nên chiến thắng. Hơn nữa, ông Diallo thậm chí chưa có được sự đồng thuận tuyệt đối của toàn bộ 55 thành viên UEFA.

Trong khi đó, ông Infantino (56 tuổi) đã dành cả thập kỷ xây dựng mạng lưới đồng minh vững chắc tại châu Á, châu Phi và Nam Mỹ nhờ việc tăng cường phân bổ kinh phí qua các quỹ tài trợ phát triển. Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã lên tiếng ủng hộ Infantino tái cử.

Việc cuộc đua xuất hiện thêm các ứng viên khác như Kozo Tashima (Chủ tịch danh dự LĐBĐ Nhật Bản) và cựu cầu thủ Ramon Vega cũng vô tình làm phân tán lượng cử tri phản đối ông Infantino.

Dù chủ tịch Infantino đang đối mặt với sự điều tra từ Quốc hội Mỹ sau khi Đảng Dân chủ nắm quyền Hạ viện vào tháng 1-2027 liên quan đến mối quan hệ với cựu Tổng thống Donald Trump, ông vẫn bước vào chiến dịch với vị thế ứng viên hàng đầu. Vì vậy, ông Diallo sẽ cần phải xây dựng một liên minh xuyên lục địa nếu muốn biến làn sóng bất bình thành một cuộc lật đổ lịch sử.

HỒ VIỆT