Khả năng phân tán phiếu bầu trong cuộc đua chủ tịch FIFA

Dù đương kim Chủ tịch Gianni Infantino đang tích cực vận động cho nhiệm kỳ thứ tư, sự xuất hiện của các đối thủ thách thức cùng những tranh cãi về mặt quản trị đang biến cuộc đua vốn tưởng chừng dễ đoán trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Chủ tịch Infantino. Ảnh THX

Tuyên bố tranh cử của ông Kozo Tashima, Ủy viên Hội đồng FIFA từ năm 2015 và là Chủ tịch danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), đã đánh dấu cột mốc lịch sử khi ông trở thành ứng viên người Nhật Bản đầu tiên tranh cử chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá thế giới. Cựu tuyển thủ 68 tuổi này xác định vấn đề lớn nhất của FIFA hiện nay chính là công tác quản trị, với phương châm hành động hướng đến giữ lại những điều tốt đẹp cho FIFA.

Dù đánh giá cơ hội chiến thắng hiện tại ở mức 20% đến 30%, ông Tashima tin tưởng có thể nâng tỷ lệ này lên 40% đến 50% khi chiến dịch tiến triển. Để hoàn tất hồ sơ trước hạn chót ngày 18-11, một ứng viên cần tối thiểu 5 thư đề cử từ các liên đoàn quốc gia. Ông Tashima cho biết đã nhận được liên hệ ủng hộ từ đại diện 8 quốc gia (bao gồm cả các liên đoàn ngoài châu Á) và mục tiêu là thu thập sự ủng hộ chính thức từ ít nhất 6 liên đoàn.

Bên cạnh ông Tashima và cựu hậu vệ Tottenham Ramon Vega, người đầu tiên tuyên bố tranh cử vào tháng trước, sự chú ý đang đổ dồn vào Arsene Wenger. Cựu thuyền trưởng Arsenal, người gia nhập FIFA năm 2019 với tư cách Trưởng bộ phận Phát triển Bóng đá Toàn cầu, chỉ còn 10 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng trước thời hạn 18-11.

Ông Wenger đã khéo léo giữ khoảng cách khỏi các bê bối quản trị và từng công khai phản đối kế hoạch bán cổ phần World Cup của Infantino vào tháng 8. Nếu chính thức bước vào cuộc đua, cựu chiến lược gia người Pháp có thể nắm chắc phần lớn trong số 55 lá phiếu từ các liên đoàn châu Âu. Trong bối cảnh quy định bầu cử yêu cầu 106 lá phiếu trên tổng số 211 liên đoàn để giành chiến thắng, sự xuất hiện của ông Wenger được dự báo sẽ làm đảo lộn mọi tính toán cử bầu của Infantino, đưa FIFA vào một cuộc bỏ phiếu kịch tính nhất trong nhiều năm qua.

Ông Infantino bước vào chiến dịch bầu cử với lợi thế không nhỏ nhờ sự ủng hộ từ nhiều liên đoàn thành viên tại châu Phi, Nam Mỹ, châu Á và khu vực Caribbe. Tuy nhiên, uy quyền của Infantino đã bị ảnh hưởng đáng kể trong 12 tháng qua. Tâm điểm của sự chỉ trích xuất phát từ nỗ lực không thành công vào tháng 7 nhằm đưa các nhà đầu tư tư nhân vào một thực thể thương mại mới nắm giữ bản quyền các giải đấu, bao gồm World Cup. Tranh cãi này khiến làn sóng bất bình gia tăng trong nội bộ tổ chức, mở ra cơ hội cho các ứng viên đối lập.

LONG KHANG