Ứng viên từ Nhật Bản tranh cử chủ tịch FIFA

Chủ tịch Danh dự Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA), ông Kozo Tashima, vừa chính thức tuyên bố sẽ ra ứng cử vị trí Chủ tịch FIFA trong cuộc bầu cử diễn ra vào tháng 3 năm sau.

Động thái này được xem là rất bất ngờ khi giới quan sát mãi chú ý một nhân vật đình đám nào đó đến từ bóng đá châu Âu. Chính vì vậy, việc ứng viên đến từ châu Á, nơi vừa thông báo sẽ ủng hộ chủ tịch đương nhiệm Infantino tái tranh cử, là một diễn biến dẫn đến nhiều giả thuyết khác nhau.

Tuyên bố ứng cử của ông Kozo Tashima nhận được sự ủng hộ tuyệt đối và nhất trí hoàn toàn từ Ban chấp hành JFA. Phát biểu trước truyền thông, vị quan chức 68 tuổi vốn là cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản và đã tham gia Hội đồng FIFA từ năm 2015 nhấn mạnh, quyết định của ông xuất phát từ mong muốn bảo vệ và lan tỏa những giá trị thể thao trung thực, lành mạnh.

"Đây không phải là chuyện thắng hay thua, mà là việc truyền tải đến thế giới thái độ trung thực, vững vàng và chính trực mà bóng đá Nhật Bản đã gầy dựng", ông Tashima chia sẻ, "Những gì FIFA rất cần hiện nay chính là các giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn gìn giữ".

Làn sóng đối trọng với Infantino bắt đầu bùng nổ mạnh mẽ từ tháng 7, khi người đứng đầu FIFA đưa ra đề xuất gây tranh cãi về việc bán cổ phần World Cup tương lai cho các nhà đầu tư tư nhân, cũng như thương mại hóa bản quyền giải đấu. Sự bất bình này thậm chí đã khiến Phó Chủ tịch JFA Takeshi Okada từ chức do không chấp nhận điều này.

Mặc dù cựu hậu vệ Tottenham, Ramon Vega cũng bày tỏ ý định tranh cử, ông Kozo Tashima được đánh giá là ứng viên nặng ký duy nhất đủ tiềm lực để nhận sự tiến cử chính thức từ ít nhất 5 liên đoàn thành viên - qui định cần thiết - trước thời hạn 18-11.

Đáng chú ý, Tashima nhận được sự hậu thuẫn ngầm rất lớn từ Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), tổ chức dẫn đầu các nỗ lực tìm kiếm một gương mặt uy tín để thay thế Infantino. Việc UEFA chọn ủng hộ một đại diện châu Á thay vì một ứng viên châu Âu được coi là chiến lược khôn ngoan nhằm tránh tâm lý e ngại về sự thống trị của bóng đá cựu lục địa.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA sẽ diễn ra vào ngày 18-3-2027 tại Rabat (Morocco). Để đắc cử, ứng viên cần giành được tối thiểu 106 phiếu bầu trên tổng số 211 liên đoàn thành viên. Dù Infantino vẫn sở hữu lợi thế lớn nhờ sự ủng hộ từ các liên đoàn Châu Phi, Nam Mỹ và một số quốc gia Châu Á như Qatar hay Saudi Arabia, sự xuất hiện của Kozo Tashima chắc chắn sẽ làm phân rã lượng phiếu bầu tại châu Á và tạo nên một cuộc đua kịch tính chưa từng có.

LONG KHANG