Liên đoàn Bóng đá Châu Á "quay xe" ủng hộ chủ tịch FIFA tái ứng cử

Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức lên tiếng ủng hộ ông Gianni Infantino tiếp tục đảm nhận chức Chủ tịch FIFA thêm một nhiệm kỳ. Đây được xem là bước ngoặt bất ngờ, giúp chủ tịch FIFA có lợi thế lớn.

Chủ tịch FIFA Infantino cùng lãnh đạo VFF tại cuộc họp AFC. Ảnh VFF

Mới chỉ hai tháng trước, AFC từng đứng chung hàng ngũ với UEFA (châu Âu) và CONCACAF (Bắc Mỹ) để công khai chỉ trích người đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới vì "vi phạm niềm tin nghiêm trọng" và còn ký chung thư đề nghị ông Infantino từ chức.

Tại Đại hội bất thường của AFC diễn ra ở Tokyo hôm 23-10, Chủ tịch AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã ôm chặt Infantino trước sự chứng kiến của toàn thể đại biểu và khẳng định cam kết hỗ trợ toàn diện cho chiến dịch tái ứng cử của ông.

Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa cùng lãnh đạo VFF. Ảnh VFF

Đại hội bất thường AFC. Ảnh VFF

Sự việc đảo chiều sau khi ông Infantino công khai xin lỗi trước Hội đồng FIFA về những "sai lầm" trong quá trình điều hành. Bên cạnh thái độ cầu thị, động lực lớn giúp nhà lãnh đạo này giữ vững uy tín chính là chính sách phân bổ tài chính ngày càng gia tăng cho các quốc gia thành viên. Phát biểu tại đại hội, ông Infantino nhắc lại khi ông mới bắt đầu nhiệm kỳ, mỗi liên đoàn chỉ nhận được 1 triệu USD trong chu kỳ 4 năm. Tuy nhiên, kể từ ngày 1-1 năm sau, khoản hỗ trợ này sẽ chính thức tăng vọt lên mốc 25 triệu USD.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm tới, trong khi thời hạn chót để nộp hồ sơ ứng cử là ngày 18-11. Trong bối cảnh chưa có ứng viên đối trọng nào đứng ra tranh cử và Infantino đang tiến gần đến sự ủng hộ của đa số trong tổng số 211 liên đoàn thành viên, sự hậu thuẫn từ châu Á gần như dọn đường cho ông tiếp tục đứng đầu cơ quan quản lý bóng đá thế giới.

Mặc dù UEFA và CONCACAF chưa đưa ra tuyên bố trước động thái “quay xe” của AFC, nhưng việc ông Infantino thâu tóm phần lớn lá phiếu từ 211 liên đoàn thành viên khiến mọi nỗ lực tìm kiếm một ứng viên làm đối trọng trước hạn chót nộp hồ sơ (ngày 18-11) trở nên vô cùng khó khăn.

LONG KHANG