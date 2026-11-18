Trận thắng 2-0 trước Haiti tại Cincinnati trong khuôn khổ lượt về tứ kết CONCACAF Nations League khép lại hành trình không quá dài nhưng đầy cảm xúc của HLV Pochettino.

HLV Pochettino với các trận đấu cuối cùng tại tuyển Mỹ. ảnh THX

Lại có thêm nước mắt tại Cincinnati

Dù sở hữu lợi thế lớn nhờ chiến thắng 6-0 ở lượt đi, đội tuyển Mỹ vẫn thi đấu tập trung và cống hiến những bàn thắng đẳng cấp trong trận lượt về. Phút 25, từ đường tạt bóng của Weston McKennie, thủ quân Christian Pulisic đã thực hiện cú ngả người móc bóng tuyệt đẹp mở tỷ số trận đấu. Ngay trước khi hiệp một khép lại, Julian Hall nhân đôi cách biệt sau khi nhận đường chuyền bổng khéo léo của McKennie và tâng bóng qua đầu thủ môn Alexandre Pierre bên phía Haiti.

Ngay sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bầu không khí xúc động nhanh chóng bao trùm sân vận động. HLV Pochettino đã dành thời gian ôm từng học trò, thành viên ban huấn luyện và các quan chức cấp cao của Liên đoàn Bóng đá Mỹ như JT Batson và Oguchi Onyewu.

Trong phòng thay đồ, buổi nói chuyện cuối cùng đã diễn ra trong nước mắt. Tiền đạo Folarin Balogun chia sẻ rằng cảm xúc đã vỡ òa khi mối quan hệ giữa ban huấn luyện và các cầu thủ vô cùng khăng khít. Đội trưởng Tyler Adams cho biết chiến lược gia 54 tuổi đã phải cố gắng giữ bình tĩnh để không bị cảm xúc lấn áp. Trên các khán đài, người hâm mộ hô vang tên "Poch-e-tti-no" trong nền nhạc bất hủ "Take Me Home, Country Roads".

Cuộc ra đi chưa từng có

Sự chia tay của Pochettino mang một tính chất đặc biệt chưa từng có trong lịch sử hiện đại của đội tuyển Mỹ. Trong quá khứ, các HLV tiền nhiệm như Bora Milutinovic, Bruce Arena, Steve Sampson hay Klinsmann đều ra đi do bị chấm dứt hợp đồng hoặc bị sa thải. Ngược lại, Pochettino chủ động chia tay đội tuyển chỉ chưa đầy ba tháng sau khi ký hợp đồng mới.

Biệt danh "The Sheriff" (Cảnh sát trưởng) từ thời thi đấu dường như đã phản ánh đúng phong cách của ông: hoàn thành sứ mệnh ổn định đội hình rồi tiếp tục hành trình mới. Dù các cuộc đàm phán với Man United diễn ra gấp gáp trong vòng một tuần, nhưng suốt thời gian đó, ngoài buổi họp báo nói lời chia tay, Pochettino vẫn toàn tâm với công việc ở tuyển Mỹ, kể cả với trận lượt về gần như mang tính thủ tục.

Ngay sau chiến thắng 6-0 ở trận lượt đi, trợ lý số một Jesus Perez cùng một nửa ban huấn luyện đã bay sang Anh để chuẩn bị công việc. Cá nhân Pochettino vẫn giữ sự tôn trọng và tình cảm sâu sắc với bóng đá Mỹ.

Cũng chính vì thế, giới quan sát tin rằng đội tuyển xứ cờ hoa “không cần đấng cứu thế trên băng huấn luyện”. Những gì Pochettino để lại đủ để Mỹ bước tiếp sau khi đã có quá trình chuyển mình căn bản so với quá khứ. Trước đây, bóng đá Mỹ từng tìm kiếm những "vị cứu tinh" thông qua các dự án rầm rộ như Project 2010 hay triều đại cách mạng của Klinsmann nhưng đều nhận về những thất bại đắng chát.

Hiện tại, đội tuyển Mỹ đã xây dựng được một nền tảng chiến thuật và lực lượng đồng đều. Đội hình của họ hiện có độ tuổi trung bình 23,8, trẻ nhất trong số 25 đội tuyển quốc gia có giá trị nhất thế giới, với tổng giá trị đội hình xếp thứ 20 toàn cầu. Về mặt chiến thuật, các chỉ số thống kê chỉ ra tuyển Mỹ đã duy trì khả năng ép sân tầm cao, tỷ lệ chuyền bóng chính xác trên 85% ở khu vực ngoài 1/3 sân nhà và khả năng áp đảo thời lượng kiểm soát bóng bên phần sân đối phương.

Chính vì vậy, phân tích từ giới chuyên môn chỉ ra Mỹ không nhất thiết phải săn lùng những chiến lược gia lừng lẫy cỡ Pep Guardiola hay phát động một cuộc cách mạng mới. Điều đội tuyển Mỹ cần lúc này chỉ là một HLV biết duy trì định hướng phát triển sẵn có, phát huy tiềm năng của dàn cầu thủ trẻ tài năng và giữ vững sự ổn định hướng tới World Cup 2030.

HỒ VIỆT