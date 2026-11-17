Chiến thắng 3-2 ngoạn mục trước đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha đã tạo nên một bước ngoặt tâm lý quan trọng với Tam sư. Họ thiết lập kỷ lục với 10 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Đây cũng là lần đầu tiên, tuyển Anh đánh bại đội bóng số 1 FIFA bên ngoài lãnh thổ nước Anh.

HLV Tuchel và đội trưởng Harry Kane. Ảnh THX

Trận đấu “gần như hoàn hảo”

Đội tuyển Anh đã nhập cuộc bằng chiến thuật pressing tầm cao dữ dội và sự chủ động vượt trội. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, họ đã đẩy chủ nhà vào thế chống đỡ vất vả, giới hạn Tây Ban Nha chỉ hoàn thành 23 đường chuyền - con số thấp nhất ở khung thời gian này trong lịch sử các trận đấu Nations League của họ.

Sự vây ráp thông minh của tuyển Anh khiến tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở sân nhà của Tây Ban Nha trong hiệp một giảm xuống chỉ còn 83.6%, mức thấp nhất kể từ trận gặp Chile tại World Cup 2010. Tốc độ và sự chính xác giúp Tam Sư vươn lên dẫn trước 3-0 chỉ sau 57 phút thi đấu.

Diễn biến tỷ số trận đấu. Opta

Sự kịch tính đẩy lên cao ở phút 63 khi Elliot Anderson bị thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền. Trong bối cảnh phải thi đấu thiếu người trước sức ép nghẹt thở của nhà vô địch thế giới, Anh vẫn đứng vững suốt 30 phút, chỉ để thủng lưới 2 bàn.

Ở hành lang cánh, bộ đôi Anthony Gordon và Lewis Hall đã có một ngày thi đấu bùng nổ. Lewis Hall hoàn thành 5 pha qua người thành công ngay trong hiệp một – nhiều hơn tất cả các cầu thủ tuyến trên của Tây Ban Nha cộng lại – đồng thời phong tỏa hoàn toàn thần đồng Lamine Yamal, khiến ngôi sao này chỉ có đúng 1 pha qua người thành công cả trận. Trong khi đó, Gordon liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương bằng năng lượng dồi dào và khả năng cướp bóng ấn tượng.

Nhưng còn đó “bóng ma Seville 2018”

Trận thắng nghẹt thở tại Madrid mang nhiều nét tương đồng kỳ lạ với chiến thắng 3-2 của tuyển Anh trước Tây Ban Nha tại Seville vào tháng 10-2018 dưới thời Gareth Southgate. Khi đó, Southgate đạt được mốc thắng lợi ở ngày thứ 684 cầm quyền (trận thứ 29), trong khi Tuchel chạm cột mốc này ở ngày thứ 683 (trận thứ 28).

Theo phân tích từ các chuyên gia thể thao, bài học từ Seville 2018 cho thấy một chiến thắng lớn chưa thể coi là "bình minh hoàng kim" tự động. Sau cột mốc đó, phong cách của Southgate từng rơi vào sự thận trọng thái quá và chịu thất bại ở các trận chung kết Euro.

Tuy nhiên, đội hình trong tay Thomas Tuchel hiện tại có vị thế rất khác, hội tụ các ngôi sao thi đấu cho Real Madrid, Barcelona và Bayern Munich, nổi bật là chủ nhân Quả bóng vàng Harry Kane.

Đánh giá về chiến thắng này, HLV Thomas Tuchel gọi đây là "một chiến thắng khẳng định vị thế" và nhấn mạnh rằng mục tiêu vô địch Nations League vào mùa hè tới sẽ là bước chuẩn bị tốt nhất cho chiến dịch chinh phục Euro 2028 trên sân nhà.

HLV Tuchel thể hiện rõ tư duy phân tích thực tế và sự tàn nhẫn cần thiết để tránh thói tự mãn. Bài học lịch sử nhắc nhở rằng đội tuyển Anh không được phép ngủ quên trên chiến thắng, mà phải duy trì sự linh hoạt chiến thuật, tính thích ứng cao và sự kiên định vào tiến trình phát triển.

Việc đánh bại đội bóng mạnh nhất thế giới ngay trên sân khách chứng minh tuyển Anh đã sẵn sàng phá vỡ rào cản tâm lý để hướng tới chức vô địch châu Âu.

HỒ VIỆT