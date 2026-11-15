Declan Rice hé lộ tầm ảnh hưởng của HLV Tuchel

Tiền vệ Declan Rice chia sẻ về tầm ảnh hưởng của HLV Thomas Tuchel đối với đội tuyển Anh trong buổi họp báo trước trận đấu tại UEFA Nations League với Tây Ban Nha vào rạng sáng mai 16-11, nơi Tam sư quyết tâm nối dài chiến thắng sau kết quả 2-1 trước Croatia tại Wembley.

HLV Thomas Tuchel đặt tầm ảnh hưởng rất lớn lên đội tuyển Anh. Ảnh: THX

Vào tháng trước, HLV Thomas Tuchel đạt được một cột mốc quan trọng cùng tuyển Anh, giành chiến thắng thứ 20 chỉ sau 26 trận cầm quân. Đây là tốc độ nhanh nhất mà một nhà cầm quân tuyển Anh đạt được. Theo đó, vị HLV người Đức đã phá kỷ lục do Walter Winterbottom nắm giữ (cần 27 trận trong giai đoạn 1946-1950).

Với chiến thắng trước Croatia trong tháng 11, tuyển Anh cũng đã ghi được 41 bàn thắng sau 17 trận trong năm 2026, chỉ có năm 2021 là các chân sút Tam sư ghi được nhiều bàn thắng hơn trong một năm dương lịch (52 bàn). Sau chiến tích giành hạng 3 World Cup 2026, Tam sư vẫn đang tiếp tục cải thiện dưới quyền HLV Tuchel để hướng đến thành công.

Tiền vệ Declan Rice mới đây chia sẻ: “Tôi vô cùng may mắn khi được là một phần của một tập thể tuyệt vời với những cầu thủ xuất sắc, dưới sự dẫn dắt của một HLV mà mọi người đều phải lắng nghe và tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ đạo. Không có gì ngạc nhiên khi chúng tôi đang đi đúng lộ trình hiện tại. Hy vọng điều đó sẽ còn tiếp diễn lâu dài”.

Ngôi sao 27 tuổi của Arsenal cho biết sự gắn kết đang dần được “xây dựng” dưới thời HLV Tuchel: “HLV Thomas Tuchel mới chỉ bắt đầu công việc của mình chưa lâu. Ông ấy tiếp quản đội bóng ngay trước thềm World Cup, và giờ chúng tôi đang đối đầu với những đội tuyển hàng đầu tại Nations League. Nhưng để xây dựng được những nền tảng hoàn hảo, bạn cần có thời gian.

Đội hình luôn có sự thay đổi, các cầu thủ đôi khi phải rút lui vì chấn thương, nên chúng tôi không phải lúc nào cũng có cùng một nhóm cầu thủ. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là mỗi khi tập trung cùng đội tuyển, chúng tôi đều nỗ lực xây dựng sự gắn kết và các mối quan hệ thông qua các buổi tập. Sau đó, trong những trận đấu như thế này, chúng tôi sẽ thấy được tập thể của mình đang ở đâu”.

Rice cũng đã so sánh quá trình hoàn thiện của tuyển Anh với Arsenal. Anh cho biết HLV Mikel Arteta đã loại bỏ tâm lý sợ hãi tại Arsenal và tin tuyển Anh có thể xây dựng tinh thần tương tự dưới thời Tuchel. Tiền vệ này chỉ ra những bước tiến của Arsenal tại Champions League, lần lượt lọt vào tứ kết, bán kết rồi đến trận chung kết trong các mùa giải liên tiếp, như minh chứng cho sự thay đổi mà Arteta đã mang lại.

“Điều mà HLV Arteta đã truyền tải cho chúng tôi tại Arsenal là không được phép có bất kỳ nỗi sợ hãi nào”, Declan Rice chia sẻ, “Giờ đây, khi khoác lên mình chiếc áo đấu trước mỗi trận, bạn biết rõ mình sẽ thể hiện điều gì: một tập thể mạnh mẽ, sự gắn kết, nơi các cầu thủ sẵn sàng chạy vì nhau và luôn hướng lối chơi về phía trước”.

LINH SƠN