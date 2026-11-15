Đêm đáng quên của Bồ Đào Nha trong ngày tri ân Ronaldo

Trận đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha sau khi huyền thoại Ronaldo tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế đã kết thúc bằng một cú sốc lớn.

Ngay trên sân nhà Municipal de Braga, đoàn quân của HLV Jorge Jesus đã nhận thất bại nặng nề 1-4 trước Đan Mạch tại lượt trận thứ 5 Nations League.

Trận đấu diễn ra tại Braga ngập tràn những hình ảnh tri ân siêu sao 41 tuổi. Trước giờ bóng lăn, toàn bộ các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha cùng dàn em nhỏ may mắn bước ra sân đều khoác lên mình chiếc áo số 7 mang tên Ronaldo.

Trên khán đài, người hâm mộ đã giăng rộng một đại banner mang dòng chữ "Obrigado, capi7ão" (Cảm ơn thủ lĩnh) bên cạnh hình ảnh CR7 nâng cao chiếc cúp vô địch Euro 2016 và Nations League. Khi đồng hồ trận đấu điểm sang phút thứ 7, những tràng pháo tay vang dội khắp bốn khán đài để tưởng nhớ hành trình 23 năm sự nghiệp lẫy lừng với 146 bàn thắng sau 234 lần khoác áo ĐTQG của anh.

Mặc dù Bồ Đào Nha kiểm soát bóng và áp đảo trong phần lớn hiệp một dưới cơn mưa nặng hạt, Đan Mạch lại là đội khai thông thế bế tắc.

Phút 43, sau khi công nghệ VAR xác định bóng chạm tay Ruben Dias từ pha đánh đầu của Rasmus Hojlund, đội trưởng Pierre-Emile Hojbjerg đã thực hiện thành công quả phạt đền mở tỷ số cho đội khách.

Hiệp hai bắt đầu bằng cơn ác mộng thực sự cho đội chủ nhà. Phút 50, Rasmus Hojlund đón đường tạt bóng từ cánh phải, tung cú volley uy lực nhân đôi cách biệt. Chỉ 7 phút sau, tiền đạo đang khoác áo Napoli tiếp tục phô diễn sức mạnh khi lừa qua Renato Veiga và Ruben Dias rồi dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-0. Phút 75, Joachim Andersen bật cao đánh đầu từ quả phạt của Mathias Jensen, hoàn tất chiến thắng chấn động cho Đan Mạch.

Những tiếng la ó và huýt sáo phản đối bắt đầu rộ lên trên khắp các khán đài sân Municipal de Braga.

Phải đến phút 90+3, Bernardo Silva mới ghi bàn thắng danh dự cho Bồ Đào Nha từ một tình huống đá bồi cự ly gần. Thất bại cay đắng này đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng tại bảng A4 Nations League của Bồ Đào Nha, dù họ vẫn nắm giữ ngôi đầu bảng với 12 điểm.

Sự thiếu vắng Ronaldo – người vừa giã từ ĐTQG sau mâu thuẫn gay gắt với HLV Jorge Jesus từ đợt tập trung tháng 9 – đã để lại một khoảng trống quá lớn về cả tinh thần lẫn khả năng dứt điểm.

Tiền vệ Joao Palhinha cay đắng thừa nhận sau trận đấu: "Thực sự gần như mọi thứ đều đi sai hướng... Chúng tôi đã khiến mọi chuyện quá dễ dàng cho đối thủ".

LONG KHANG