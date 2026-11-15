HLV Pochettino chia tay tuyển Mỹ bằng chiến thắng đậm nhất

HLV Mauricio Pochettino chuẩn bị khép lại hành trình cùng đội tuyển Mỹ bằng một kết quả ấn tượng, giành chiến thắng áp đảo 6-0 trước Haiti ở trận lượt đi vòng tứ kết CONCACAF Nations League tại Miami vào ngày 14-11.

Trước loạt trận gặp Haiti, thông tin Mauricio Pochettino rời đội chỉ sau 3 tháng ký hợp đồng mới có thời hạn 4 năm - để chuyển sang dẫn dắt gã khổng lồ Man United tại giải Ngoại hạng Anh - đã gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên, các cầu thủ Mỹ không hề bị xao nhãng, họ thậm chí đã tạo nên chiến thắng đậm nhất trong suốt 2 năm Pochettino nắm quyền.

“Chúng tôi đã chơi bóng vì ông ấy”, Auston Trusty, người mở tỷ số cho tuyển Mỹ, chia sẻ với đài TNT khi được hỏi về sự ra đi của Pochettino. “Mauricio là HLV của chúng tôi. Tất nhiên, thật buồn khi ông ấy rời đi. Dù đây là một cơ hội tuyệt vời cho sự nghiệp, nhưng chúng tôi vẫn muốn chiến đấu vì ông ấy. Đây là đội bóng của Mauricio, mang đậm dấu ấn của ông ấy, với tư duy phải giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Dù đang dẫn trước bao nhiêu bàn đi chăng nữa, bạn vẫn phải tiếp tục chiến đấu, tiếp tục ghi bàn và cứ chơi theo cách của mình”.

Christian Pulisic có trận đầu tiên cho tuyển Mỹ kể từ sau chấn thương trong trận thua ở vòng 16 đội tại World Cup, đã ghi cú đúp bàn thắng chỉ trong vòng 2 phút ở hiệp hai. Thành tích này giúp anh vượt qua Eric Wynalda để vươn lên vị trí thứ 4 trong danh sách những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Mỹ.

Bàn thắng của Trusty từ một tình huống đá phạt góc đã mở tỷ số ở phút thứ 10. Đây là lần ra sân đầu tiên của Trusty kể từ khi cha anh qua đời vào tháng trước. Trong khi cầu thủ trẻ Julian Hall đã ghi bàn thắng thứ 4 của trận đấu. Trận đấu này cũng chính thức xác nhận tương lai quốc tế của tiền đạo này với tuyển Mỹ, dù trước đó anh từng có đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Ba Lan. Weston McKennie và Folarin Balogun ghi các bàn thắng còn lại.

Với kết quả này, trận lượt về tại Cincinnati vào ngày 17-11 tới - cũng là lần cuối cùng Pochettino dẫn dắt đội tuyển Mỹ - chỉ còn mang tính thủ tục trước khi họ tiến vào bán kết.

Các trận bán kết và chung kết của CONCACAF Nations League sẽ diễn ra vào tháng 3 năm tới, khi đó tuyển Mỹ dự kiến ​​sẽ được dẫn dắt bởi một HLV mới.

LINH SƠN