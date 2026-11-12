Thomas Tuchel cam đoan chỉ rời tuyển Anh sau Euro 2028

HLV Thomas Tuchel thừa nhận mong muốn quay trở lại công việc huấn luyện tại cấp CLB trong tương lai, nhưng khẳng định sẽ không có bất kỳ lời đề nghị nào khiến ông rời đội tuyển Anh trước khi Euro 2028 diễn ra.

HLV Thomas Tuchel tại World Cup 2026. Ảnh: THX

Thomas Tuchel lần đầu tiên thử sức ở cấp độ đội tuyển quốc gia khi tiếp quản vị trí của Gareth Southgate ở đội tuyển Anh vào đầu năm ngoái. Cựu HLV của Paris Saint-Germain, Chelsea và Bayern Munich đã dẫn dắt Tam sư giành hạng 3 World Cup 2026. Trước đó, vào tháng 2, ông ký gia hạn hợp đồng thêm 2 năm, qua đó chấm dứt mọi đồn đoán về tương lai và đảm bảo ông sẽ tiếp tục dẫn dắt Tam sư tại giải vô địch châu Âu (Euro) diễn ra trên sân nhà vào năm 2028.

Những ngày qua, một tình huống mới xảy ra khi Mauricio Pochettino được cho đồng ý dẫn dắt Man United, vì trong hợp đồng của ông với tuyển Mỹ có điều khoản giải phóng 10 triệu USD. Tuchel được cho là cũng có được ban lãnh đạo "quỷ đỏ" nhắm đến.

Và nhà cầm quân 53 tuổi người Đức của tuyển Anh đã nhanh chóng làm rõ: “Không có điều khoản giải phóng hợp đồng nào cả. Tôi cũng chẳng có ý định rời đi. Tôi đã ký hợp đồng và muốn gắn bó đến hết kỳ Euro. Tôi muốn cùng đội tham dự giải đấu đó. Chúng tôi vẫn còn những mục tiêu dang dở cần hoàn thành”.

Ông cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những gì mình đang có tại tuyển Anh. Đối với một HLV, sự tin tưởng là yếu tố vô cùng quan trọng. Tuchel cảm nhận rõ điều đó từ Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) Mark Bullingham và Giám đốc bóng đá Dan Ashworth.

“Đó chính là điều mà bất kỳ HLV nào cũng tìm kiếm”, Tuchel nói, “Tôi yêu các cầu thủ của mình, yêu đội ngũ cộng sự. Tôi có những cấp trên đặt niềm tin vào mình, hài lòng với cách chúng tôi vận hành công việc. Đó là những điều rất đáng quý. Tôi thực sự trân trọng điều đó.

Mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp, bản thân tôi cũng đang ở một vị trí thuận lợi. Tôi nhớ cả tập thể này, nhớ cả 50 trận đấu mỗi năm mà tôi không trực tiếp tham gia. Nhưng tôi thực sự khao khát giành chiến thắng tại UEFA Nations League, cũng như được ra sân và nỗ lực chinh phục Euro”.

Tuchel khép lại năm thứ 2 trên cương vị HLV cấp đội tuyển quốc gia bằng trận đấu vòng bảng UEFA Nations League gặp Croatia vào ngày 12-11 (rạng sáng mai 13-11 giờ Việt Nam), tiếp đó là chuyến làm khách trên sân của Tây Ban Nha vào ngày 15-11. Sau đó, chiến lược gia 53 tuổi này sẽ phải đợi đến tháng 3 năm sau mới có dịp làm việc cùng các cầu thủ của mình.

LINH SƠN