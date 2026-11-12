Harry Kane chuẩn bị phá kỷ lục ở tuyển Anh

Khi Harry Kane dẫn dắt đội tuyển Anh ra sân tại Wembley đấu với Croatia vào rạng sáng mai (13-11), anh sẽ phá kỷ lục...

Kane sắp phá kỷ lục số lần khoác áo tuyển Anh

Harry Kane sắp sửa có trận đấu thứ 126 cho đội tuyển Anh, phá kỷ lục trước đó do cựu thủ môn Peter Shilton nắm giữ từ năm 1990.

Đây sẽ là cột mốc đáng nhớ mới nhất trong 12 tháng đáng kinh ngạc với tiền đạo của Bayern Munich, người đã trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành được Quả bóng vàng vào tháng 10.

Việc độc chiếm kỷ lục khoác áo đội tuyển Anh sẽ là dấu ấn mạnh mẽ của Kane, nhấn mạnh sự bền bỉ và ổn định tuyệt vời của cầu thủ 33 tuổi này.

Kane ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển Anh với 91 bàn thắng và cũng nắm giữ kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Tottenham Hotspur với 280 bàn.

Kể từ khi rời CLB thơ ấu để gia nhập Bayern năm 2023, Kane đã nâng tầm lối chơi của mình lên một đẳng cấp khác. Anh ghi được 156 bàn thắng cho CLB Đức, cuối cùng giành danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp với chức vô địch Bundesliga 2025-2026.

Kane cũng phát triển thành một thủ lĩnh, một phẩm chất được cho là đã thể hiện trong việc anh thẳng thắn đóng góp ý kiến giúp Thomas Tuchel cải thiện chiến thuật của mình ở trước loạt trận UEFA Nations League hồi tháng 9.

Là đồng đội của Kane ở đội tuyển Anh, cũng là đối thủ của anh tại giải Đức, hậu vệ Jarell Quansah của Bayer Leverkusen dành sự trân trọng đặc biệt cho tiền đạo này - cầu thủ Bundesliga đầu tiên giành Quả bóng vàng kể từ Matthias Sammer 1996.

“Toàn bộ Bundesliga đều vô cùng hạnh phúc với Kane, vì họ không có người chiến thắng trong một thời gian dài. Rõ ràng là họ đã đón nhận anh ấy rất tốt, và mọi người đều biết phẩm chất của Kane”, Quansah chia sẻ.

“Anh ấy là một cầu thủ đáng sợ, không ai muốn chạm trán. Kane gần như ghi bàn mỗi tuần. Tôi nghĩ anh ấy cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ các khán giả khác nhau, điều đó luôn rất tuyệt”.

Từ khoảnh khắc Kane ghi bàn chỉ sau 79 giây trong trận ra mắt tuyển Anh với tư cách là cầu thủ dự bị trong trận đấu với Lithuania năm 2015, anh cho thấy mình sinh ra để tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.

Kane muốn trở thành đội trưởng nam đầu tiên của đội tuyển Anh nâng cao một chiếc cúp quốc tế kể từ khi Bobby Moore vô địch World Cup 1966, nhưng đã phải trải qua các nỗi đau thất bại trong trận chung kết Euro 2021 và 2024.

Bất kể khát vọng giành danh hiệu, Quansah nhìn thấy cách Kane cư xử và không hề nghi ngờ về vị thế huyền thoại của anh trong đội tuyển Anh: “Anh ấy là một cầu thủ chuyên nghiệp tuyệt vời và đã làm được mọi thứ”.

“Đó là những tiêu chuẩn anh ấy đặt ra ngoài sân cỏ. Kane sẽ luôn là người đầu tiên có mặt trong các cuộc họp. Anh ấy luôn chờ cả đội tập hợp lại và không bao giờ để cả đội tự làm bất cứ việc gì. Nói chung, anh ấy là một đội trưởng thực thụ”.

Đ.Hg.