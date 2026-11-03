Harry Kane gánh nỗi lo của Bayern khi quyết đấu Atletico

Harry Kane đang lạc quan về một Bayern Munich “gắn kết hơn” trước trận đối đầu Atletico Madrid tại Champions League, bất chấp nhà vô địch Bundesliga chưa có Vincent Kompany chỉ đạo và vừa bị Borussia Dortmund cầm hòa.

Kane sẽ ghi bàn vào lưới Atletico? (Ảnh: THX)

Theo tiền đạo Harry Kane, Bayern đang đi đúng hướng dù đang có những cảm xúc lẫn lộn khi phải đối mặt với việc thiếu vắng HLV Vincent Kompany và một số cầu thủ chủ chốt bị chấn thương khi chuẩn bị đấu Atletico Madrid tại sân Metropolitano.

Kane đã giành Quả bóng vàng vào tuần trước, 3 ngày sau khi Kompany gục ngã trong buổi tập và được đưa đến bệnh viện. HLV Kompany được chẩn đoán bị viêm màng não, đã được xuất viện nhưng ​​sẽ phải nghỉ công việc huấn luyện một thời gian.

Bayern cũng sẽ thiếu Ismael Saibari phải phẫu thuật và Serge Gnabry bị chấn thương trong trận hòa 2-2 với Dortmund ở Bundesliga hôm cuối tuần qua. Jamal Musiala và Luis Diaz cũng vẫn đang phải nghỉ thi đấu để hồi phục.

“Đó là một chuỗi cảm xúc thăng trầm ở mọi khía cạnh” Kane nói trong buổi họp báo trước trận đấu vào rạng sáng 4-11 (giờ Việt Nam) tại thành phố Madrid, khi Bayern tìm cách chấm dứt chuỗi 2 trận hòa ở League phase của UEFA Champions League.

“Tuần trước rất tuyệt vời đối với cá nhân tôi, nhưng cũng có những lúc xuống dốc với HLV và các ca chấn thương. Chúng tôi phải đối mặt với điều đó, nhưng mọi thứ đã giúp cho đội bóng của chúng tôi gắn kết hơn”.

Kane cho biết thêm, anh rất gần với việc gia hạn hợp đồng với CLB. Còn lúc này, Bayern cần duy trì sự tập trung cho đến tận kỳ nghỉ quốc tế làm nhiệm vụ đội tuyển quốc gia vào cuối tháng 11 này, cùng kỳ vọng một số cầu thủ sẽ trở lại sau chấn thương.

“Hiện tại, chúng tôi phải chiến đấu từng khoảnh khắc. Đội đang thiếu một số cầu thủ chủ chốt và HLV trưởng, nhưng điều đó mang lại cho mọi người cơ hội để chứng tỏ bản thân của mình”, Kane cho biết.

Tuyển thủ Anh vừa đá hỏng quả phạt đền và sút trúng cột dọc trong trận hòa Dortmund, ngay sau khi anh giành Quả bóng vàng. Kane sẽ phải cải thiện năng lực ghi bàn của mình ở chuyến làm khách tại sân Atletico.

Trong quá khứ, dù tạm chiếm ưu thế về đối đầu trực tiếp, với 4 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, nhưng Bayern chưa từng đánh bại Atletico ngay tại Madrid. Theo thành tích đối đầu trực tiếp của UEFA, Bayern hòa 1 và thua 2 trên sân đối phương đều ở Champions League.

Gần đây, nhà vô địch Bundesliga đang gặp khó khi liên tục hòa Viking (3-3) và Arsenal (2-2) ở hai trận đấu gần nhất của vòng phân hạng, dù trước đó thắng trận mở màn 5-0 trước Bodo-Glimt.

Đ.Hg.