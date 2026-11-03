Man United - AS Roma: Thử thách sinh tồn

Đây là cuộc đụng độ sinh tử giữa một đại diện nước Anh đang lâm vào cuộc khủng hoảng phong độ tồi tệ nhất trong hơn bốn thập kỷ và một đại diện Italy đang sở hữu sức mạnh tấn công bão táp.

Cơ hội chiến thắng của 2 đội

Đối với HLV tạm quyền Michael Carrick, kết quả của màn so tài này nhiều khả năng sẽ quyết định trực tiếp đến chiếc ghế huấn luyện của ông tại Old Trafford.

Man United bước vào đại chiến châu Âu với hành trang là chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng trên mọi đấu trường (3 hòa, 6 thua). Đây là chuỗi phong độ kém cỏi nhất của đội chủ sân Old Trafford kể từ năm 1984. Thắng lợi gần nhất của Quỷ đỏ đã diễn ra từ giữa tháng 9 trước đối thủ Sabah đến từ Azerbaijan trong lượt đầu tiên Champions League.

Tại đấu trường Champions League, Man United tụt xuống vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng sau thất bại 0-2 trước Atletico Madrid và màn trình diễn thảm họa thua 1-4 trước đội bóng mới nổi Como. Áp lực đè lên HLV Michael Carrick là vô cùng khủng khiếp.

Về mặt lực lượng, Quỷ Đỏ tiếp tục không có sự phục vụ của tiền đạo Sesko cùng hai hậu vệ Patrick Dorgu và Luke Shaw do chấn thương.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ ảm đạm của đội chủ nhà, AS Roma đang thể hiện phong độ thăng hoa. Đội bóng áo bã trầu vừa đè bẹp Udinese 5-2 vào cuối tuần qua, ghi tới 4 bàn ngay trong hiệp một để vươn lên vị trí thứ ba tại Serie A. Dưới sự chèo lái của chiến lược gia Gian Piero Gasperini, Roma đang trải qua chuỗi 17 trận bất bại liên tiếp tại Serie A và đã nổ súng tới 21 lần chỉ trong 6 trận gần nhất.

Ngôi sao sáng nhất trên hàng công Roma hiện tại là chân sút Donyell Malen. Tiền đạo người Hà Lan đã bỏ túi 8 bàn thắng tại Serie A mùa này cùng 3 pha lập công tại Champions League, đồng thời sở hữu tới 26 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Sự kết hợp ăn ý giữa Malen và Matias Soule đang trở thành vũ khí sát thương nguy hiểm nhất của đại diện Italy.

Tuy nhiên, Roma không phải không có điểm yếu. Hàng phòng ngự của họ đang bộc lộ nhiều khoảng trống khi đã để thủng lưới 3 bàn trước Napoli, 2 bàn trước Cagliari và 2 bàn trước Udinese. Đáng chú ý, Roma đã trải qua 32 trận sân khách liên tiếp tại Champions League không thể giữ sạch lưới.

Thêm vào đó, danh sách chấn thương của họ cũng rất dài với sự vắng mặt của Paulo Dybala, Lorenzo Pellegrini, Manu Kone và thủ môn Mile Svilar.

Lịch sử đang đứng hoàn toàn về phía Man United mỗi khi tiếp đón đại diện thành Rome. Trong 8 lần chạm trán trước đây, Quỷ Đỏ giành 5 chiến thắng và chỉ để thua 2 trận. Đặc biệt, Man United sở hữu kỷ lục thắng 100% cả 4 lần đón tiếp Roma trên sân Old Trafford, bao gồm chiến thắng lịch sử 7-1 vào năm 2007 (nơi chính Michael Carrick đã lập một cú đúp) và trận thắng 6-2 tại Europa League năm 2021. Bản thân Roma cũng trải qua cơn ác mộng mỗi khi làm khách tại Anh khi không thắng trong 16 chuyến hành quân gần nhất (hòa 6, thua 10).

Chính vì vậy, theo siêu máy tính, Man United vẫn được đánh giá nhỉnh hơn đôi chút với 40,9% cơ hội giành chiến thắng nhờ lợi thế sân nhà. Cơ hội thắng trận của AS Roma được tính toán ở mức 34,5%, trong khi khả năng hai đội chia điểm là 24,3%.

Đội hình dự kiến:

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Mazraoui; Mainoo, Santos; Bruno Fernandes, Tielemans, Mount; Mbeumo.



AS Roma (3-4-2-1): Gollini; N'Dicka, Mancini, Hermoso; Molina, De Roon, Pisilli, Wesley; Cristante, Soule; Malen.

LONG KHANG