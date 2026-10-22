Man United thảm bại 1-4 trước Como: Báo động đỏ

Dưới cơn mưa nặng hạt tại sân Giuseppe Sinigaglia, Man United đã trải qua một trong những đêm thi đấu tủi hổ nhất lịch sử tham dự cúp châu Âu khi gục ngã 1-4 trước tân binh Como.

Thất bại ê chề ở lượt trận thứ ba giải đấu hàng đầu châu lục không chỉ phơi bày sự yếu kém toàn diện của Quỷ đỏ mà còn kéo dài chuỗi trận không thắng của họ lên con số 7 trên mọi đấu trường.

Trận đấu khởi đầu bằng kịch bản thảm họa quen thuộc. Chỉ ở giây thứ 84, Diogo Dalot bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Đúng 34 giây sau, Como đáp trả bằng bàn thắng ở phút thứ 2 (giây thứ 118) của Nico Paz sau pha dứt điểm hiểm hóc vào góc cao. Ngôi sao 22 tuổi người Argentina tiếp tục có một đêm thi đấu rực sáng khi ghi thêm bàn thắng ở phút 57 từ sai lầm mất bóng của Carlos Baleba, đồng thời kiến tạo cho Tasos Douvikas nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 49.

Đến phút 76, trung vệ Jacobo Ramón đánh đầu ấn định chiến thắng 4-1 cho Como từ quả tạt của Kaiki. Bàn thắng muộn màng của Joshua Zirkzee ở phút 91 chỉ mang tính chất an ủi nhạt nhòa cho đại diện nước Anh.

Những con số thống kê từ Opta đã phơi bày sự chênh lệch đáng kinh ngạc giữa hai đội. Dù đội hình xuất phát của Man United sở hữu tổng cộng 242 lần ra sân tại Champions League so với con số khiêm tốn 62 của Como, đoàn quân của HLV Cesc Fabregas mới là bên thi đấu hoàn toàn áp đảo.

Como đã thực hiện tới 594 đường chuyền hoàn tất – số đường chuyền nhiều nhất mà một đối thủ tạo ra trước Quỷ đỏ tại cúp C1/Champions League kể từ khi Barcelona đạt 725 đường chuyền vào tháng 4-2019. Về mặt chất lượng cơ hội, Como đạt chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 2.04 với 8 cú sút trúng đích trên 11 lần dứt điểm, trong khi Man United chỉ đạt 1.05 xG từ 12 cú sút.

Thất bại này cũng thiết lập những cột mốc vô cùng buồn cho đội chủ sân Old Trafford. Man United trở thành đội bóng Anh đầu tiên trong lịch sử để thủng lưới trong 2 phút đầu tiên ở hai trận đấu cúp châu Âu liên tiếp. Bên cạnh đó, Nico Paz (22 tuổi 43 ngày) trở thành cầu thủ trẻ nhất từng trực tiếp in dấu giày vào 3 bàn thắng trong một trận đấu chống lại Quỷ đỏ tại Champions League.

Thất bại này đánh dấu chuỗi 7 trận liên tiếp không thắng của Quỷ đỏ (hòa 3, thua 4), chuỗi kết quả tồi tệ nhất của họ kể từ cuối năm 2015. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2014-15, Man United không thể thắng trong 6 trận sân khách đầu tiên của mùa giải.

HLV Michael Carrick không giấu nổi sự tức giận và lên tiếng xin lỗi người hâm mộ: "Tôi thực sự tức giận. Màn trình diễn như thế này là không thể chấp nhận được. Tôi phải gửi lời xin lỗi chân thành đến các cổ động viên đã lặn lội đến đây". Vị HLV 45 tuổi nhấn mạnh rằng trách nhiệm thuộc về ông và toàn đội cần phải làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

LONG KHANG