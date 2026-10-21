Como từ Serie D đến chạm trán Man United ở Champions League

Sân Stadio Giuseppe Sinigaglia nằm ngay bên bờ hồ Como thơ mộng, chỉ có sức chứa khiêm tốn chỉ 13.602 khán giả và vẻ ngoài mộc mạc. Chỉ vài năm còn đăng cai các trận đấu ở giải hạng Tư (Serie D), nhưng giờ đây sẽ đón tiếp gã khổng lồ Man United.

Bước ngoặt đổi đời và vai trò của những ngôi sao Premier League

Sự thăng tiến của Como 1907 là một trong những câu chuyện ngoạn mục nhất bóng đá hiện đại. Trên bảng xếp hạng sức mạnh Opta Power Rankings, Como đã bứt phá từ vị trí ngoài top 3.500 cách đây 7 năm để vươn lên xếp thứ 29 thế giới.

Cột mốc xoay chuyển vận mệnh của Como diễn ra vào năm 2019 khi tập đoàn Djarum (Indonesia) mua lại CLB sau khi đội vừa giành quyền thăng hạng lên Serie C. Cựu thủ quân Chelsea, Dennis Wise, được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành rồi Chủ tịch, tái thiết toàn bộ hệ thống vận hành. Trong giai đoạn đầu, Wise tối ưu hóa ngân sách bằng các bản hợp đồng mượn cầu thủ, có thời điểm lên tới 14 người trong một mùa giải, trước khi đặt nền móng cho sự bùng nổ tài chính.

Năm 2021, Como trở lại Serie B. Đến mùa hè 2022, cựu tiền vệ lừng danh Cesc Fabregas gia nhập với tư cách cầu thủ lẫn cổ đông thiểu số, kéo theo sự đầu tư từ đồng đội cũ Thierry Henry. Sau khi treo giày cuối mùa giải 2022-23, Fabregas chuyển sang công tác huấn luyện.

Dù chưa có bằng UEFA Pro và phải đăng ký chức danh HLV cho trợ lý Osian Roberts, Fabregas cùng Roberts đã đưa Como giành vị trí á quân Serie B mùa 2023-24, lên đá Serie A sau 21 năm vắng bóng.

Hành trình 21 năm qua của Como. Đồ họa Opta

Những tranh cãi và bài kiểm tra lịch sử trước Manchester United

Ngay khi trở lại Serie A, ban lãnh đạo Como đã chứng minh tham vọng bằng khoản chi tiêu hơn 160 triệu EUR vào mùa hè 2024. Trong đó, thương vụ mua tiền vệ trẻ Nico Paz từ Real Madrid với mức giá lên tới 60 triệu EUR trở thành tâm điểm. Paz nhanh chóng trở thành biểu tượng mới của đội bóng khi đóng góp trực tiếp vào 18 bàn thắng ở mùa giải trước, dẫn đầu danh sách các tiền vệ tại Serie A.

Dưới sự chỉ đạo của Fàbregas, Como trình diễn lối đá tấn công hiện đại và áp đặt. Ở mùa giải 2025-26, họ là đội sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình cao nhất Serie A (61.6%), cường độ pressing tầm cao nghẹt thở nhất, đồng thời sở hữu hàng thủ vững chắc nhất giải đấu khi chỉ thủng lưới 29 bàn. Họ cán đích ở vị trí thứ 4 Serie A mùa trước, vượt qua AC Milan đúng 1 điểm, mang về tấm vé lịch sử tham dự Champions League.

Dù sự vươn mình của Como nhận được nhiều sự chú ý, hành trình này không hoàn toàn mang màu sắc cổ tích thuần túy. Tại Italy, đội bóng của Fabregas vấp phải không ít luồng ý kiến mỉa mai. Nhiều cổ động viên đối thủ coi Como là một "dự án du lịch" tận dụng danh tiếng của vùng hồ Como nổi tiếng.

Mặt khác, chính sách sử dụng ngoại binh khiến Como từng trải qua cả mùa giải Serie A mà chỉ trao vỏn vẹn 14 phút thi đấu cho cầu thủ người Italy (hậu vệ Edoardo Goldaniga). Quan trọng hơn hết, việc sở hữu những ông chủ giàu có bậc nhất bóng đá Italy khiến thành công của họ bị nhiều người xem là sản phẩm của sức mạnh đồng tiền.

Tuy nhiên, đối với những cổ động viên trung thành từng trải qua giai đoạn cay đắng nhìn đội nhà phá sản và tụt xuống giải hạng Tư, đêm Champions League chạm trán Manchester United tại Giuseppe Sinigaglia vẫn là một giấc mơ có thật.

Càng bất ngờ hơn khi trước giờ bóng lăn, siêu máy tính Opta đánh giá thầy trò HLV Cesc Fabregas nhỉnh hơn Quỷ đỏ với 41.7% cơ hội chiến thắng. Como vừa có màn chạy đà hoàn hảo bằng chiến thắng 3-1 trước Fiorentina để vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Serie A. Tại Champions League, họ gây bất ngờ lớn khi đè bẹp RB Leipzig 4-1 ở lượt mở màn trước khi để thua sát nút 2-3 trên sân của Feyenoord.

Ở chiều ngược lại, Man United đang lún sâu, chưa thắng 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Đại diện nước Anh chỉ 1 chiến thắng trong 10 trận làm khách gần nhất tại Champions League (hòa 3, thua 6) và chỉ giữ sạch lưới 1 lần trong 15 chuyến làm khách gần đây.

* ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Como: Butez; Couto, Chalobah, Ramon, Valle; Milla, Da Cunha; J Rodriguez, Paz, Baturina; Douvikas

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire, De Ligt, Dalot; Santos, Baleba; Amad, Tielemans, Fernandes; Mbeumo

HỒ VIỆT