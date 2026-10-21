HLV Carrick và chuyến đi đầy giông bão của Man United

Trước chuyến làm khách trên sân của Como, nhà cầm quân người Anh tiết lộ mình “cảm thấy được lãnh đạo tin tưởng”, đồng thời phản đối cựu HLV Ten Hag khi ông này cho rằng “có văn hóa độc hại ở Man United”.

HLV Carrick. ẢNH THX

Sau chuỗi 6 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng, Man United có chuyến làm khách đến sân của Como tại lượt trận thứ ba Champions League (23 giờ 45, ngày 21-10), nội bộ Quỷ đỏ lại không yên sau khi cựu HLV Erik ten Hag công khai chỉ trích ban lãnh đạo cũ và Ronaldo. Dù vậy, Carrick khẳng định ông vẫn có mối quan hệ tốt và nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ các thành viên ban lãnh đạo như chủ sở hữu thiểu số Sir Jim Ratcliffe, Giám đốc điều hành Omar Berrada và Giám đốc bóng đá Jason Wilcox.

Nhà cầm quân 45 tuổi nhấn mạnh rằng ông không cần bất kỳ sự đảm bảo hay trấn an nào về tương lai. Trước những nhận định từ Ten Hag cho rằng thượng tầng Quỷ đỏ từng tiếp tay cho một "văn hóa độc hại" và trao quá nhiều quyền lực cho các cầu thủ, Carrick đã thẳng thắn bác bỏ. C

arrick khẳng định ông không thấy bất kỳ dấu hiệu độc hại nào tại Old Trafford, đồng thời nhấn mạnh tập thể cầu thủ và ban huấn luyện vẫn giữ được sự đoàn kết cao độ và đang nỗ lực hết mình vì mục tiêu chung.

Mặc dù sóng gió đang bủa vậy, phong cách cầm quân điềm tĩnh của Carrick vẫn nhận được sự tôn trọng lớn từ cả học trò lẫn đối thủ. Emmanuel Latte Lath, cựu tiền đạo từng thi đấu bùng nổ dưới sự dẫn dắt của Carrick tại Middlesbrough, chia sẻ rằng điểm mạnh lớn nhất của chiến lược gia người Anh chính là sự lắng nghe và phân tích sâu sắc thay vì gào thét mất kiểm soát trong phòng thay đồ.

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Cesc Fabregas của Como cũng kiên quyết từ chối trả lời những tin đồn về việc ông có thể thay thế Carrick tại Old Trafford, gọi đó là những suy đoán "thiếu tôn trọng" đối với một HLV tài năng đã có công đưa Man United trở lại đấu trường Champions League mùa trước.

Sự tự tin của Carrick không thể bù đắp cho sự thật là Man United hành quân đến Italy với tổn thất lực lượng nghiêm trọng khi vắng mặt tới 9 cầu thủ do chấn thương, bệnh tật và án treo giò, bao gồm Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford và Benjamin Sesko. Điểm sáng duy nhất là sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt sau 11 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng.

Lần gần nhất Man United giành chiến thắng trên sân khách tại Champions League đã diễn ra từ tháng 11-2021, thời điểm Carrick đảm nhận vai trò HLV tạm quyền sau khi Ole Gunnar Solskjaer bị sa thải.

LONG KHANG