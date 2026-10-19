HLV Carrick vẫn lạc quan dù Man United có trận hòa thứ 6

Dù Mbeumo giúp Quỷ đỏ vươn lên dẫn trước, bàn gỡ hòa của Calvert-Lewin đã giữ lại 1 điểm cho đội chủ nhà Leeds. Bất chấp những con số thống kê tệ hại từ Opta, HLV Carrick cho rằng 1 điểm là điều tích cực.

Trận đấu khởi đầu quyết liệt với những pha va chạm không khoan nhượng từ hai đội. Phút 35, từ đường tạt bóng tầm thấp bên hành lang cánh phải của Youri Tielemans, Bryan Mbeumo có cú dứt điểm chuẩn xác đưa Manchester United vươn lên dẫn trước 1-0. Đây là bàn thắng thứ 15 của Mbeumo sau 40 lần ra sân cho Quỷ đỏ tại Premier League, giúp anh trở thành chân sút hiệu quả nhất đội bóng kể từ khi ra mắt.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn của Quỷ đỏ một lần nữa bị đánh mất trong hiệp hai. Phút 51, xuất phát từ quả phạt góc của Anton Stach, Tarik Muharemovic đánh đầu chuyền bóng thuận lợi để Dominic Calvert-Lewin dứt điểm cự ly gần hạ gục thủ thành Senne Lammens, ấn định tỷ số hòa 1-1.

Trận hòa này đã nối dài chuỗi trận không thắng của Manchester United lên con số 6 trên mọi đấu trường.

Tại Premier League, thầy trò Carrick đã trải qua 5 vòng đấu liên tiếp chỉ biết hòa và thua. Đáng chú ý, sau 7 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này, Manchester United mới chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng (thắng 1, hòa 4, thua 2). Đây là số trận thắng ít nhất của Quỷ đỏ sau 7 vòng đấu đầu tiên kể từ mùa giải 1986-1987.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cũng phản ánh sự lép vế của đội khách: Leeds nhỉnh hơn hẳn với chỉ số xG 1.44 so với 0.91 của Man Utd, trong đó riêng hiệp hai Leeds tạo ra xG lên tới 1.19. Không những thế, một "cái dớp" kỳ lạ đang lặp lại với Mbeumo và Quỷ đỏ: 3 trong 4 bàn thắng của tiền đạo người Cameroon mùa này đã giúp Man Utd dẫn trước 1-0, nhưng trong cả 3 lần đó (trước Everton, Tottenham và Leeds), Quỷ đỏ đều bị gỡ hòa.

Với trận hòa này, Leeds United cũng kéo dài chuỗi 3 trận liên tiếp bất bại trước Manchester United tại Ngoại hạng Anh (thắng 1, hòa 2), cân bằng kỷ lục bất bại dài nhất của họ trước đối thủ này kể từ giai đoạn 1994-1995.

Michael Carrick đi tìm hy vọng giữa cơn bão

HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh vẫn coi kết quả này là một bước tiến: "Xét về mặt chất lượng hàng đầu, có lẽ đây chưa phải là màn trình diễn đỉnh cao nhất mà chúng tôi có thể thể hiện. Với những kết quả vừa qua, lối chơi của toàn đội chưa thực sự thanh thoát, nhưng vẫn có đủ yếu tố tích cực để chúng tôi rút ra".

Thuyền trưởng của Quỷ đỏ đặc biệt nhấn mạnh đến tính kỷ luật và tinh thần gắn kết trong phòng thay đồ, bất chấp những lùm xùm hậu trường trước trận khi Lisandro Martínez công khai chỉ trích ban lãnh đạo CLB trước khi lên tiếng xin lỗi: "Đây không chỉ đơn thuần là sự nỗ lực. Đó là cách bạn thực hiện, là kế hoạch, là trách nhiệm và vai trò của từng cá nhân. Tôi nghĩ các cầu thủ đã đảm nhận trách nhiệm đó rất tốt... Cách chúng tôi chiến đấu hôm nay mang lại cho tôi niềm tin lớn cho chặng đường phía trước”.

Mặc dù Carrick cố gắng giữ vững tinh thần, những điểm yếu về mặt cấu trúc đội hình vẫn lộ rõ khi Lisandro Martinez buộc phải rời sân vì chấn thương ngay sau hiệp một. Thiếu trung vệ người Argentina, hàng thủ Man Utd dưới sự chứng kiến của bộ sậu lãnh đạo, bao gồm cả huyền thoại Alex Ferguson trên khán đài, liên tục chao đảo trong hiệp hai trước các đợt hãm thành dồn dập từ Leeds.

Giậm chân ở vị trí thứ 13 tại Premier League, Man United sẽ lập tức phải chuẩn bị cho chuyến làm khách đến sân của Como tại đấu trường Champions League vào giữa tuần. Nếu không thể sớm cải thiện hiệu suất thi đấu ghế HLV của Michael Carrick chỉ còn đếm từng tuần.

LONG KHANG