HLV Carrick bình thản giữa sóng gió, Man United vẫn chìm trong áp lực

Sau các cuộc họp nội bộ và lời xin lỗi công khai của trung vệ Martinez, “sóng gió” tại Man United có vẻ đã tạm yên. Trong buổi họp báo trước trận đấu với Leeds vào cuối tuần, HLV Carrick khẳng định “chẳng có drama nào cả”.

HLV Carrick. Ảnh THX

Giữa sức ép ngày càng lớn, HLV Michael Carrick vẫn thể hiện sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Trước hàng loạt câu hỏi từ truyền thông về phản ứng bộc phát của Martínez, nhà cầm quân này khẳng định nội bộ Man United không hề rơi vào tình trạng hỗn loạn.

“Mọi chuyện thực sự đã khép lại. Chúng tôi đã vượt qua điều đó. Martínez đã lên tiếng thừa nhận sự việc và toàn đội nhanh chóng trở lại với công việc. Đây hoàn toàn không phải chuyện gì quá ồn ào. Các cầu thủ tập luyện rất tốt và bầu không khí trong đội sáng nay thực sự tích cực”, Carrick chia sẻ.

Khi một phóng viên tỏ ý hoài nghi, Carrick mỉm cười và quả quyết: “Tôi đang nói sự thật. Các cầu thủ hoàn toàn tin tưởng tôi. Tinh thần của họ đang rất tốt, thậm chí tốt hơn bất kỳ thời điểm nào tôi từng chứng kiến trong thời gian gần đây”.

Áp lực lên chiếc ghế HLV trưởng ngày càng nặng nề khi Man United trải qua khởi đầu tệ nhất kể từ năm 1986, chỉ giành 6 điểm sau 6 vòng đấu Premier League. Tuy nhiên, Carrick từ chối xem đây là vấn đề cá nhân: “Không chỉ riêng tôi cần kết quả, mà tất cả chúng tôi đều cần. Đây không phải câu chuyện của riêng tôi. Man United lớn hơn bất kỳ cá nhân nào”.

Dẫu vậy, làn sóng chỉ trích vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Trên tờ Telegraph, cựu danh thủ Jamie Carragher bác bỏ nhận định của Martínez khi hậu vệ này gọi mùa giải trước là “tuyệt vời”. Carragher cho rằng đó là một “suy nghĩ hoang đường”, đang gây tổn hại nghiêm trọng cho Man United.

Theo Carragher, vị trí thứ 3 của Man United mùa trước phần lớn đến từ sự sa sút của Liverpool và Chelsea, cùng lợi thế không phải thi đấu tại cúp châu Âu. Việc đánh giá sai thực lực khiến đội bóng bước vào mùa giải mới với kỳ vọng quá cao, đẩy Carrick vào sức ép nặng nề khi phải chinh chiến trên nhiều mặt trận, trong khi công tác chuyển nhượng chưa mang lại hiệu quả như mong đợi.

LONG KHANG