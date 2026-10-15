Manchester United đã thực sự “hết thuốc chữa”?

Thất bại 0-2 trên sân của Atletico Madrid không phải là một thảm họa, nhưng đó lại trở thành giọt nước tràn ly, đẩy cuộc khủng khoảng tại Man United để mức cực điểm khi từ thượng tầng quản lý đến phòng thay đồ đều không ai biết mình sai chỗ nào.

Đội trưởng Bruno trong trận đấu với A.Madtid. Ảnh THX

Thất bại trên sân Atletico trong thế thiếu người là điều có thể lý giải về chuyên môn, nhất là khi Man United bỏ lỡ 4 cơ hội ghi bàn rõ rệt, còn đội chủ nhà tận dụng tốt những tình huống có được. Tuy nhiên, phát biểu bộc phát của Lisandro Martinez sau trận đã khiến một thất bại trên sân cỏ trở thành cuộc khủng hoảng trong nội bộ Old Trafford.

Bão giông trong phòng thay đồ

Sự giận dữ của Martinez phản ánh tâm lý bất mãn đang âm ỉ tại Man United. Từ mùa hè, quyết định chi 155 triệu bảng mua ba tiền vệ Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos, nhưng không giải quyết những điểm yếu ở hàng phòng ngự, đã gây nhiều hoài nghi.

Trong khi khoản nợ hơn 1,1 tỷ bảng tiếp tục hạn chế khả năng đầu tư, hàng thủ gồm Dalot, Martinez, Maguire và Luke Shaw gần như không được nâng cấp đáng kể từ năm 2022. Bản thân Martinez cũng chưa nhận được đề nghị gia hạn dù hợp đồng sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

Martinez đã quá chán nản. Ảnh THX

Không khí phòng thay đồ thêm căng thẳng khi Amad Diallo đăng trạng thái bức xúc trên Snapchat sau trận thua Atletico. Việc Martinez công khai chỉ trích Giám đốc kỹ thuật, còn Amad thể hiện sự chán nản, cho thấy những bất đồng nội bộ đã vượt khỏi phạm vi trao đổi kín.

Trên sân, Man United cũng bộc lộ dấu hiệu sa sút về cường độ thi đấu. Đội nằm trong nhóm cuối Premier League về tổng quãng đường di chuyển và số lần bứt tốc, phần nào phản ánh sự thiếu chủ động trong cách tổ chức lối chơi.

Đến bế tắc sân cỏ

HLV Michael Carrick còn phải đối mặt với một tập thể thiếu bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Trận hòa Tottenham 1-1 là ví dụ rõ nhất: Man United dẫn trước nhờ Bryan Mbeumo, chơi hơn người từ phút 78 nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa ở phút 92.

Đáng lo hơn, đây là trận thứ ba liên tiếp Man United không tận dụng được lợi thế quân số. Kể từ đầu mùa trước, tỷ lệ thắng của đội khi đối phương nhận thẻ đỏ chỉ đạt 42,9%, thậm chí thấp hơn khi hai bên thi đấu đủ người.

Vấn đề không nằm ở số cơ hội tạo ra mà ở khả năng kết thúc trận đấu. Man United thường đẩy cao đội hình khi hơn người nhưng thiếu sự sắc bén trong dứt điểm, đồng thời để lộ khoảng trống cho đối thủ phản công. Những bàn thua muộn liên tiếp càng cho thấy sự hạn chế trong kiểm soát thế trận và duy trì tập trung.

Lối thoát nào cho HLV Michael Carrick?

Phát biểu của Martinez còn đặt Carrick vào tình thế khó xử. Thay vì trao đổi trực tiếp với ban huấn luyện, trung vệ Argentina công khai chỉ trích ban lãnh đạo. Dù khẳng định vấn đề không nằm ở HLV trưởng, hành động này vẫn ảnh hưởng đến uy quyền của Carrick trong phòng thay đồ.

Man United đang gặp khó khăn từ chiến thuật, thể lực đến tâm lý thi đấu và chính sách chuyển nhượng. Trong khi thị trường mùa đông còn hơn hai tháng mới mở cửa, Carrick buộc phải tìm lời giải bằng lực lượng hiện có. Điều ông cần trước mắt không chỉ là cải thiện kết quả, mà còn khôi phục kỷ luật, sự gắn kết và khả năng kiểm soát trận đấu của toàn đội. Nếu không, những bất ổn ngoài sân cỏ sẽ tiếp tục kéo Man United đi xuống.

Dấu hỏi cho năng lực điều hành của Jason Wilcox

Những hoài nghi đang tập trung vào Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox sau hàng loạt quyết định nhân sự thiếu nhất quán. Ông từng tìm kiếm người thay Erik ten Hag nhưng cuối cùng lại gia hạn hợp đồng với HLV người Hà Lan, trước khi sa thải chỉ vài tháng sau. Wilcox tiếp tục bất đồng với người kế nhiệm Ruben Amorim về chiến thuật, dẫn đến những phản ứng công khai và cuộc chia tay sau đó.

Trên thị trường chuyển nhượng, Man United bỏ lỡ nhiều mục tiêu quan trọng nhưng không kịp bổ sung những vị trí còn yếu. Điển hình là hàng thủ, khi chấn thương của Luke Shaw và Patrick Dorgu buộc trung vệ trẻ Ayden Heaven phải đá hậu vệ trái trong trận ra mắt Champions League tại Madrid. Trong khi các đối thủ chủ động tăng cường lực lượng để ứng phó với chấn thương, Man United vẫn loay hoay với những khoảng trống chưa được giải quyết.

HỒ VIỆT