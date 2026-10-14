Man United lại "nổi sóng" sau khi Lisandro Martinez công khai chỉ trích lãnh đạo

Trung vệ người Argentina, Lisandro Martinez đã tạo nên một cơn địa chấn truyền thông khi công khai chỉ trích thượng tầng Man United ngay buổi phỏng vấn trực tiếp trên kênh Amazon Prime sau trận thua Atletico Madrid.

Trung vệ Lisandro Martinez (trái). Ảnh THX

Martinez không hề ngần ngại dùng những từ ngữ gay gắt để mô tả tình cảnh Man United: "Màn trình diễn tối nay rất tệ hại. Tôi phải kiềm chế bản thân rất nhiều, nhưng đôi khi đây chính là tấm gương phản chiếu chính xác tình trạng CLB lúc này".

Đáng chú ý, Martinez đã chỉ đích danh Giám đốc kỹ thuật Jason Wilcox và ban lãnh đạo vì đã không mang về đủ tân binh chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè: "Tôi kỳ vọng nhiều hơn 100% từ ban lãnh đạo, từ Giám đốc kỹ thuật. Dù các cầu thủ phải làm tốt hơn, nhưng việc xây dựng một đội hình đủ dày và mạnh để sẵn sàng cho những đêm đấu như thế này là cực kỳ quan trọng. Mùa trước chúng tôi đã tạo ra nền tảng tốt, nhưng mùa này CLB đã không tiếp tục đầu tư đúng mức".

Chỉ trích lãnh đạo nhưng Martinez lại bảo vệ HLV đang ngồi trên lửa Michael Carrick dù Man Utd đã trải qua chuỗi 5 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng. Trung vệ này cho rằng vấn đề không nằm ở băng ghế huấn luyện: "Bạn không thể cứ liên tục thay đổi HLV. Ông Carrick đã làm hết sức mình. Nhưng còn các khu vực khác thì sao?". Vừa nói, Martinez vừa ngước mắt và chỉ tay lên phía khán đài - nơi có sự xuất hiện của chủ sở hữu Sir Jim Ratcliffe - như một thông điệp đanh thép gửi tới dàn lãnh đạo cấp cao.

Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, dù đã chi hơn 140 triệu bảng mang về Carlos Baleba, Youri Tielemans và Andrey Santos, Man United lại hoàn toàn bỏ qua hai vị trí cấp thiết là hậu vệ trái và tiền đạo cắm. Phát biểu bộc phát của Martínez đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận nảy lửa. HLV Michael Carrick cố gắng xoa dịu tình hình khi cho rằng phát biểu của học trò xuất phát từ cảm xúc thất vọng nhất thời sau trận đấu.

Trong khi đó, huyền thoại Wayne Rooney đã lên tiếng chỉ trích gay gắt hành động của trung vệ người Argentina trên Amazon Prime: "Martinez đã đi quá giới hạn. Bày tỏ quan điểm công khai như vậy là thiếu tôn trọng các đồng đội và gây tổn hại lớn cho đội bóng. Nếu tôi là ban lãnh đạo, cậu ấy có thể sẽ là người tiếp theo phải rời khỏi CLB". Chuyên gia Jamie Carragher trên CBS Sports cũng gọi cuộc phỏng vấn này là "tệ hại" và khiến nội bộ Man United càng thêm rối ren.

Nhiều chuyên gia so sánh vụ việc của Martinez với phản ứng của Ronaldo năm 2022 hay Cristian Romero tại Tottenham, những cầu thủ công khai bật lại thượng tầng thường không giữ được vị trí của mình tại đội bóng.

Trước mắt, hành động "xé rào" của Martinez không chỉ đẩy HLV Carrick vào thế khó mà còn phủ bóng đen lên chuyến làm khách bão táp của Man Utd đến sân của Leeds United tại Ngoại hạng Anh cuối tuần này.

LONG KHANG