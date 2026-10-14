Thủng lưới sớm, nhận thẻ đỏ tại Madrid, cơn ác mộng của Man United kéo dài

Chuyến làm khách đến sân Metropolitano đã nhanh chóng biến thành cơn ác mộng khi Man United để thua 0-2, kéo dài chuỗi trận không thắng của "Quỷ đỏ" lên con số 5.

HLV Michael Carrick từng quả quyết rằng ông nhìn thấy phản ứng tích cực và tinh thần chiến đấu trong mắt các học trò trước chuyến làm khách của Man United tại Tây Ban Nha. Nhưng tại chảo lửa Metropolitano, lời hứa ấy mau chóng tan thành mây khói chỉ sau 53 giây bóng lăn.

Cơn ác mộng của "Quỷ đỏ" bắt đầu ngay ở đợt hãm thành đầu tiên. Ở phút thi đấu đầu tiên, hệ thống phòng ngự của Man Utd hoàn toàn tan vỡ khi đường chuyền của Lee Kang-in xé toạc hành lang cánh trái, tạo điều kiện cho Baena thoải mái thoát xuống căng ngang. Pablo Barrios lao vào dứt điểm chìm, bóng đập chân trung vệ trẻ Ayden Heaven đổi hướng khiến thủ môn Senne Lammens hoàn toàn bó tay.

Theo dữ liệu từ Opta, pha lập công ở giây thứ 47 này khiến Man Utd có lần thứ 4 trong lịch sử Champions League để thủng lưới ngay trong phút thi đấu đầu tiên. Sau khi ghi bàn, Barrios giơ 6 ngón tay hướng về khán đài để tri ân đội trưởng Koke, người vừa chịu nỗi đau mất mẹ ngay trước giờ bóng lăn. Sự thụ động đến khó tin của hàng thủ Man Utd đã biến lời hứa vùng lên của Carrick thành một biểu tượng cho sự bất lực.

Bản đồ số cú sút của 2 đội. Đồ họa Opta

Dù nhận gáo nước lạnh từ rất sớm, Man Utd cũng có những thời điểm cầm bóng và nỗ lực tìm bàn gỡ. Bryan Mbeumo liên tiếp sở hữu hai cơ hội nguy hiểm nhưng một lần dứt điểm chệch cột dọc và một lần bị Jan Oblak xuất sắc cản phá, trước khi Carlos Baleba đánh đầu thẳng vào vị trí thủ môn từ quả phạt góc.

Sang hiệp hai, Bruno Fernandes thoát xuống đối mặt sau đường chọc khe của Youri Tielemans nhưng lại tâng bóng ra ngoài, trước khi chính thủ quân người Bồ Đào Nha tung cú sút dội xà ngang.

Theo Opta, Man Utd đã tạo ra tới 4 cơ hội “lớn” nhưng phung phí cả 4, đánh dấu lần đầu tiên họ bỏ lỡ nhiều cơ hội rõ ràng như vậy trong một trận đấu Champions League kể từ tháng 9-2012 gặp Galatasaray. Sự vô duyên này khiến chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.98 từ 9 cú sút (4 lần trúng đích) của họ trở nên hoàn toàn vô nghĩa.

Trái ngược với sự phung phí của đội khách, Atletico Madrid làm chủ thế trận với 57% thời lượng kiểm soát bóng và đạt chỉ số xG 1.42 từ 11 pha dứt điểm. Đội chủ nhà liên tục đe doạ khung thành Lammens khi Alejandro Grimaldo đá phạt dội xà ngang, Julian Alvarez volley dội cột dọc, còn bàn thắng của Johnny Cardoso bị VAR từ chối.

Khi hy vọng gỡ hòa của Man Utd vẫn chưa được cụ thể hóa, trận đấu chính thức khép lại ở phút 74. Trung vệ Leny Yoro vướng vào pha tranh chấp với Jonathan David và bị trọng tài Glenn Nyberg rút thẻ đỏ trực tiếp sau khi tham khảo VAR vì ngăn cản cơ hội ghi bàn rõ rệt. Yoro trở thành cầu thủ trẻ thứ 3 trong lịch sử Man Utd nhận thẻ đỏ tại cúp C1/Champions League.

Chỉ 5 phút sau khi thi đấu thiếu người, Man Utd nhận đòn kết liễu ở phút 79. Ademola Lookman nhanh chân đá bồi tung lưới Lammens sau khi thủ thành này cản phá cú sút của Jonathan David, ấn định chiến thắng 2-0.

Bàn thắng này là pha lập công thứ 8 của Atletico từ các tình huống phản công nhanh tại Champions League kể từ đầu mùa giải trước, nhiều hơn ít nhất 2 bàn so với bất kỳ CLB nào khác ở châu Âu. Thêm vào đó, Lookman tiếp tục chứng tỏ duyên ghi bàn khi đã in dấu giày vào 4 bàn thắng (3 bàn, 1 kiến tạo) chỉ trong 6 lần vào sân từ ghế dự bị tại đấu trường Champions League.

Kết quả này giúp đại diện Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại tuyệt đối trước Man Utd lên con số 5 (thắng 3, hòa 2). Còn đối với Manchester United, cái kết tại Madrid không chỉ là một trận thua thông thường. Nó phơi bày một tập thể kiệt quệ về tinh thần, bế tắc về lối chơi và lạc lối trong một cuộc khủng hoảng chưa tìm thấy lối ra.



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