Làm khách Atletico Madrid: Thử thách "sinh tử" của Man United và HLV Carrick

"Quỷ đỏ" đang phải sống dưới sức ép ngột ngạt từ phong độ bết bát ở giải quốc nội, bão chấn thương càn quét lực lượng cùng một lịch sử đối đầu đầy ám ảnh trước đại diện Tây Ban Nha vào rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam).

Khi Carrick vẫn còn mơ mộng

Sức ép đè nặng lên vai Michael Carrick và các học trò lên đến đỉnh điểm sau trận hòa 1-1 ê chề trước Tottenham Hotspur ngay tại Old Trafford. Với vỏn vẹn 6 điểm sau 6 vòng đấu, đây là khởi đầu tệ hại nhất của CLB kể từ mùa giải 1986-87.

Tính trên mọi đấu trường, Man Utd mới giành vỏn vẹn 2 chiến thắng sau 8 trận đã đấu (trước tân binh Ipswich Town và đội bóng yếu Sabah FK), đồng thời sớm bị loại khỏi Carabao Cup. Màn trình diễn thiếu sức sống cùng lối chơi trồi sụt khiến làn sóng chỉ trích hướng về phía HLV Carrick ngày càng dữ dội.

Mọi sự hoài nghi đang đổ dồn vào năng lực chèo lái của Carrick, biến chuyến hành quân sang Madrid thành một cuộc đọ sức mang tính chất sinh tử đối với tương lai của ông.

Bất chấp viễn cảnh u ám đang bủa vây Old Trafford, nhà cầm quân người Anh tỏ ra bình tĩnh và kiên định. Phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu, Carrick khẳng định ông hoàn toàn không cảm thấy bị áp lực: "Tôi rất giỏi trong việc ngắt kết nối và sống trong “vòng tròn cuộc sống” của mình. Chúng tôi hiểu những gì đang diễn ra bên ngoài, nhưng điều quan trọng là cả đội phải bảo vệ lẫn nhau và giữ sự tập trung. Không có bất kỳ sự tiêu cực nào trong tập thể".

HLV Carrick thậm chí tuyên bố ông "yêu thích" giai đoạn khó khăn này vì đó là thước đo chính xác nhất cho bản lĩnh của một đội bóng: "Nếu bạn không có một chút máu điên để thực sự yêu thích thử thách và muốn đào sâu tìm lời giải trong những thời điểm khó khăn, thì đây không phải là nơi dành cho bạn".

Carrick cũng kêu gọi sự kiên nhẫn khi dẫn chứng trường hợp của Arsenal dưới thời Mikel Arteta, đội bóng từng xếp thứ 7 hay thứ 8 trong những mùa giải đầu tiên trước khi vươn lên đỉnh cao. Bên cạnh đó, ông công khai bảo vệ đội trưởng Bruno Fernandes, tiết lộ rằng tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phải nén đau thi đấu trong suốt thời gian qua vì tinh thần trách nhiệm với đội bóng.

Đội hình dự kiến A.Madrid: Jan Oblak, Marcos Llorente, Cristian Romero, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Koke, Johnny Cardoso, Pablo Barrios, Álex Baena, Lee Kang-in, Jonathan David Man United: Senne Lammens, Diogo Dalot, Leny Yoro, Lisandro Martínez, Luke Shaw, Youri Tielemans, Kobbie Mainoo, Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Marcus Rashford, Matheus Cunha

Nhưng đời không như là mơ

Bên cạnh áp lực tâm lý, bài toán lực lượng cũng đang khiến Man Utd đau đầu. Quỷ đỏ hành quân đến Madrid mà không có sự phục vụ của Benjamin Secko dính chấn thương xương chày dù đã ghi 5 bàn trong 7 lần đá chính gần nhất tại Champions League. Trận hòa Tottenham vừa qua cũng cướp đi của họ thêm hai trụ cột là Kobbie Mainoo và Luke Shaw, bên cạnh danh sách bệnh binh dài hạn gồm Patrick Dorgu, Tom Heaton và Manuel Ugarte.

Điểm sáng hiếm hoi là sự trở lại của trung vệ Matthijs de Ligt sau thời gian dài điều trị chấn thương lưng. Trong bối cảnh Sesko vắng mặt, mọi hy vọng trên hàng công Quỷ đỏ sẽ dồn lên vai Matheus Cunha, khi có màn tái ngộ cảm xúc với đội bóng cũ Atletico Madrid.

Trong cái rủi, còn có… cái không may. Atletico Madrid thực sự là "ngáo ộp" đối với Quỷ đỏ. Trong 4 lần đụng độ chính thức giữa hai đội tại cúp châu Âu, Man United chưa từng giành nổi một chiến thắng (hòa 2, thua 2). Ở lần chạm trán gần nhất tại vòng 16 đội Champions League 2021-2022, Atletico đánh bại họ 1-0 ngay tại Old Trafford để loại đại diện nước Anh.

Đó là chưa nói về tương phản phong độ: Trong khi Man Utd lặn ngụp ở nửa sau bảng xếp hạng Premier League, Atletico Madrid đang thăng hoa ở vị trí thứ 2 tại La Liga với 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm trận thắng 2-1 đầy bản lĩnh trong trận derby Madrid với Real Madrid.

Kết quả 5 trận gần nhất của Atletico Madrid

Ngày Trận đấu Tỷ số 10/10/2026 Alaves - Atletico Madrid 1-2 20/09/2026 Atletico Madrid - Real Madrid 2-1 17/09/2026 Atletico Madrid - Osasuna 4-0 14/09/2026 Real Sociedad - Atletico Madrid 0-3 10/09/2026 Liverpool - Atletico Madrid 2-1

Kết quả 5 trận gần nhất của Manchester United

Ngày Trận đấu Tỷ số 10/10/2026 MU - Tottenham 1-1 20/09/2026 Fulham - MU 1-1 17/09/2026 MU - Brighton 2-3 13/09/2026 MU - Man City 0-1 11/09/2026 MU - Sabah 4-0

Cửa hẹp cho Quỷ đỏ: Theo siêu máy tính Opta, cơ hội để Manchester United giải tỏa áp lực bằng 3 điểm trọn vẹn tại Metropolitano là rất mong manh, với chỉ 27,2% - 29,7% và kết quả hòa được dự đoán ở mức 24,3%.

HỒ VIỆT