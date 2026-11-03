Atletico Madrid dựa vào “pháo đài” Metropolitano nghênh đón Bayern Munich

Atletico Madrid rất khó bị đánh bại tại sân Riyadh Air Metropolitano. Ảnh: THX

Atletico Madrid đang đứng thứ 16 tại Champions League với 4 điểm, rất cần một chiến thắng để củng cố cơ hội giành quyền đi tiếp. Đoàn quân của HLV Diego Simeone sẽ tiếp đón Bayern Munich tại sân Riyadh Air Metropolitano trong khuôn khổ lượt trận thứ 4. Nhà cầm quân người Argentina kêu gọi các học trò hãy đón nhận trận đấu này với tinh thần nhiệt huyết, đồng thời tận dụng lợi thế từ chuỗi 16 trận bất bại trên sân nhà trước các đối thủ đến từ Đức.

“Chúng tôi có lợi thế khi được chơi trên sân nhà, trước sự cổ vũ của người hâm mộ của mình. Mọi đối thủ khi đến đây đều gặp khó khăn trong việc giành điểm”, Simeone nhấn mạnh vào thành tích sân nhà đáng kinh ngạc có thể khuất phục dàn sao Bayern: “Chúng tôi phải hướng tới trận đấu này với sự hào hứng và niềm vui, đồng thời ý thức rằng mình sẽ phải đối đầu với một đối thủ đáng gờm”.

Người hâm mộ tại Metropolitano vẫn chưa phải chứng kiến ​​đội nhà thất bại lần nào ở mùa giải năm nay, khi Atletico đã thắng 5 và hòa 1 trong 6 trận được chơi trên sân nhà. Trong 6 trận đấu đó, các đối thủ chỉ có thể chọc thủng lưới Atletico 3 lần, trong khi đoàn quân của HLV Simeone đã ghi tới 13 bàn thắng.

Tiền vệ Alex Baena cũng đồng tình với quan điểm của HLV, nhấn mạnh bầu không khí đầy áp lực mà các cổ động viên tại Metropolitano tạo ra là thứ vũ khí quan trọng giúp họ giành chiến thắng thứ 2 tại đấu trường châu Âu mùa này - sau khi từng giành thắng lợi 2-0 trước Man United ở lượt trận thứ 2. “Bayern là một trong những đội bóng hay nhất thế giới, với những cầu thủ xuất sắc nhất. Đây là một thử thách lớn”, Baena nói thêm.

Atletico đang có phong độ cực kỳ ấn tượng tại giải quốc nội, họ hiện xếp thứ 2 tại La Liga sau chuỗi 7 chiến thắng liên tiếp, và giữ sạch lưới 6 trong 9 trận gần nhất. Tuy nhiên, HLV Simeone không sẵn sàng chơi một trận đấu sòng phẳng, thay vào đó đội của ông dự định tận dụng các đợt phản công tốc độ để khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự Bayern.

HLV Simeone đánh giá: “Bayern là một trong những đội bóng xuất sắc nhất thế giới, sở hữu những cầu thủ tuyệt vời. Đây sẽ là một thử thách thực sự để kiểm chứng xem chúng tôi có thể tiến xa đến đâu. Lý tưởng nhất, tôi muốn chúng ta tấn công trong 80 phút và chỉ để họ tấn công ngược lại trong 10 phút cuối. Nhưng thực tế lại khác, chúng tôi sẽ phải đối mặt với bất cứ diễn biến nào mà trận đấu mang lại. Chúng tôi sẽ chạm trán một đối thủ mạnh mẽ, đầy uy lực, và chắc chắn sẽ có những thời điểm chúng tôi phải trải qua những giai đoạn khó khăn”.

Thành tích trên sân khách của Bayern mùa này không thực sự hoàn hảo khi không thể giành chiến thắng trong 3 trên 5 trận gần nhất phải thi đấu xa nhà, dù họ vẫn giữ được thành tích bất bại trong chuỗi trận đó. Đội bóng Đức ghi được 10 bàn thắng trong các chuyến làm khách này, nhưng việc để thủng lưới tới 7 lần chắc chắn sẽ là điều khiến họ phải lo ngại.

LINH SƠN