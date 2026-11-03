Harry Kane sẵn sàng đổi Quả bóng vàng lấy chức vô địch Champions League. Ảnh: THX

Harry Kane trở thành người Anh thứ 5 và là đầu tiên kể từ năm 2001 giành được giải thưởng cao quý trên, vượt qua tiền đạo Kylian Mbappe của Real Madrid và ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Barcelona. Tuy nhiên, ngôi sao 33 tuổi chia sẻ việc chinh phục đấu trường danh giá nhất châu Âu Champions League mới là ưu tiên hàng đầu trong tâm trí anh.

“Danh hiệu tập thể chính là lý do chúng ta chơi bóng. Khía cạnh đồng đội trong môn thể thao này thực sự vô cùng quan trọng”, Kane phát biểu trong buổi họp báo trước trận đấu tại Champions League giữa Bayern và Atletico Madrid, “Giành Ballon d'Or vào tuần trước là một trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời và sự nghiệp của tôi. Nhưng được chia sẻ những khoảnh khắc cùng tập thể, cùng CLB ăn mừng chiến thắng - nếu có thể cùng Bayern nâng cao chiếc cúp Champions League, đó sẽ là một cảm giác không gì sánh bằng”.

Khi được hỏi nếu phải chọn giữa việc giành chức vô địch châu Âu và danh hiệu Ballon d'Or, đội trưởng tuyển Anh đáp: “Tôi sẽ chọn Champions League. Dù vậy, tôi vẫn có cơ hội đạt được cả 2. Hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ballon d'Or là một cột mốc đáng nhớ, giúp tôi vươn lên một tầm cao mới. Nhưng ai cũng khao khát được góp mặt trong những trận chung kết lớn như tại Champions League, để cùng các đồng đội trải nghiệm những cảm xúc thăng hoa”.

Kane là cầu thủ Bayern đầu tiên giành được giải thưởng Quả bóng vàng kể từ khi Karl-Heinz Rummenigge được vinh danh vào năm 1981. Gã khổng lồ bóng đá Đức sau những màn vinh danh long trọng dành cho người hùng, giờ là lúc họ hiện thực hóa nỗ lực giữ chân Kane - cầu thủ gia nhập từ Tottenham với mức phí 100 triệu euro vào tháng 8-2023.

Ngôi sao người Anh cũng đã báo tin vui cho người hâm mộ đội bóng xứ Bavaria: “Phần lớn các vấn đề quan trọng đã được giải quyết ổn thỏa và chúng tôi đều hài lòng với kết quả đó. Dĩ nhiên, trong bất kỳ bản hợp đồng nào cũng luôn có vô số chi tiết nhỏ cần phải xem xét. Đó là những tiểu tiết mà cuối cùng các luật sư sẽ phải cùng nhau thảo luận và thống nhất. Tóm lại, tôi cho rằng vấn đề sẽ được giải quyết trong vài ngày tới chứ không phải vài tuần”.

"Hùm xám" đang có khởi đầu thất vọng tại vòng bảng Champions League, thắng 1 hòa 2 sau 3 lượt trận, hiện rơi xuống vị trí thứ 14. Quá trình chuẩn bị cho màn đại chiến với Atletico cũng bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của HLV trưởng Vincent Kompany. Vị chiến lược gia người Bỉ đã phải nhập viện sau khi đổ gục trong một buổi tập của đội dự bị Bayern vào ngày 23-10. Kompany đã xuất viện 5 ngày sau đó và hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục, chưa có thời điểm cụ thể nào được ấn định cho sự trở lại của ông.

Trong thời gian Kompany vắng mặt, trợ lý Aaron Danks đã tạm thời đảm nhận công việc điều hành đội một Bayern. Kane thừa nhận việc thiếu vắng huấn luyện viên trưởng là một khó khăn, nhưng khẳng định toàn đội vẫn đang xoay xở rất tốt: “Chúng tôi thiếu vắng HLV, nhưng đây cũng là cơ hội để mỗi cá nhân chứng tỏ bản thân, và chặng đường phía trước vẫn còn rất dài”.

LINH SƠN