Harry Kane tự trách mình khiến Bayern Munich mất điểm

Tiền đạo Harry Kane của Bayern Munich đã lên tiếng chỉ trích màn trình diễn của chính mình trong trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Borussia Dortmund.

Harry Kane gây thất vọng trong ngày anh “khoe” Quả bóng vàng. Ảnh: THX

Harry Kane sút hỏng một quả phạt đền và thậm chí gây ra một bàn thua khác chỉ vài ngày sau khi giành Quả bóng vàng.

Trước đó, anh nhận giải thưởng cá nhân danh giá tại quê nhà London (Anh) vào ngày 26-10 vừa qua - trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên kể từ sau Michael Owen (năm 2001) được vinh danh, và là cầu thủ Bayern Munich đầu tiên trong suốt 45 năm qua đạt được vinh dự này.

Ngôi sao 33 tuổi chia sẻ rằng việc giành giải thưởng này “chắc chắn là một trong những cảm giác tuyệt vời nhất trong sự nghiệp”. Nhưng anh cũng đồng thời bày tỏ sự thất vọng về màn trình diễn cá nhân trong trận Bayern Munich bị Borussia Dortmund cầm hòa 2-2 trong trận “Der Klassiker” tại Bundesliga trên sân Allianz Arena.

Đội trưởng tuyển Anh - người đã ra sân với đôi giày có đinh màu vàng - đã bỏ lỡ một quả phạt đền trong hiệp 2. Ngoài ra, chính đường chuyền thiếu chính xác của anh đã bị đội trưởng Nico Schlotterbeck bên phía Dortmund cắt được, dẫn đến bàn gỡ hòa cho đối thủ.

“Trận này có lẽ không phải là màn trình diễn tốt nhất của cá nhân tôi hay của cả đội, nhưng cuộc sống là vậy đấy”, Kane phát biểu với các phóng viên. “Đó là một phần tất yếu khi trở thành một tiền đạo, một cầu thủ bóng đá. Có lẽ dù tôi có thi đấu thêm một tiếng đồng hồ nữa thì bóng cũng chẳng thể nào đi vào lưới được. Đôi khi bạn phải chấp nhận thực tế. Đó là một tuần lễ tuyệt vời, nhưng giờ đây, sự tập trung phải hướng về những trận đấu sắp tới”.

Với kết quả hòa này, Bayern và Dortmund hiện cùng có 18 điểm trên bảng xếp hạng Bundesliga, trong đó đội bóng của Kane tạm xếp trên nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

“Việc để thủng lưới vào những phút cuối luôn mang lại cảm giác tồi tệ hơn nhiều”, Kane chia sẻ. “Tuy nhiên, chẳng có gì phải quá buồn bã cả. Chúng tôi còn nhiều trận đấu phía trước, vì vậy cả đội cần gạt kết quả này lại phía sau để hướng tới trận đấu vào tối ngày 3-11 tới”.

Sau khi ghi tới 73 bàn thắng cho cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia ở mùa giải trước, Kane đang có khởi đầu chậm hơn so với phong độ thường thấy của mình. Qua 8 vòng đấu tại Bundesliga, anh mới ghi được 4 bàn thắng dù đóng vai trò kiến ​​tạo với 6 đường chuyền thành bàn. Điều này chắc chắn càng khiến Bayern lo lắng trong tình trạng thiếu hụt nhân sự trên hàng công.

Tiền đạo Luis Diaz không ra sân ở trận này do gặp vấn đề ở đùi trong trận đấu với Arsenal tuần trước, trong khi ngôi sao tấn công Jamal Musiala chưa thể trở lại. Sau trận “Der Klassiker”, thêm 2 ngôi sao tấn công khác là Michael Olise và Serge Gnabry chấn thương. Khả năng ra sân của bất kỳ ai trong số họ ở chuyến làm khách trên sân của Atletico Madrid tại Champions League vào ngày 3-11 đều chưa rõ ràng.

Trong khi đó, HLV Vincent Kompany vẫn đang trong quá trình hồi phục sau tình trạng kích ứng màng não. Sau khi đổ gục trên sân tập vào ngày 23-10, Kompany đã được xuất viện vào 28-10 vừa qua, nhưng vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi trước khi có thể trở lại chỉ đạo.

LINH SƠN