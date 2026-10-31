Bayern Munich không để HLV Kompany tham gia vào Siêu kinh điển

Bayern Munich quyết định không để HLV Vincent Kompany tham gia vào các kế hoạch cho trận “Der Klassiker” (Siêu kinh điển nước Đức) tiếp đón Borussia Dortmund vào ngày 31-10 tại Bundesliga, sau khi ông bị ngất và phải nhập viện vào tuần trước.

Bayern Munich (trái) đánh bại Borussia Dortmund ở Siêu cúp nước Đức hồi tháng 8. Ảnh: THX

Trợ lý HLV Aaron Danks cho biết hôm 30-10 rằng, dù HLV Vincent Kompany đã xuất viện và đang hồi phục tại nhà, nhưng đội ngũ huấn luyện đã nhận chỉ đạo từ ban lãnh đạo là không thảo luận về trận đấu với ông.

“Chúng tôi không trao đổi với Vincent về bóng đá. Chúng tôi đã nhận được chỉ đạo rõ ràng về vấn đề này”, Danks chia sẻ. “Anh ấy cần nghỉ ngơi, hồi phục và dành thời gian cho gia đình. Chúng tôi không để Vincent can thiệp vào công việc lúc này, để khi trở lại, anh ấy có thể hoàn toàn sẵn sàng bắt tay vào việc”.

Aaron Danks là người trực tiếp chỉ đạo trong chiến thắng 6-1 trước Magdeburg tại Cúp Quốc gia Đức hôm giữa tuần. Vị trợ lý này cho biết quy trình chuẩn bị cho các trận đấu của Bayern không có nhiều thay đổi. Ông nhấn mạnh rằng các trợ lý của Kompany không phải là những “bản sao” của vị HLV 40 tuổi người Bỉ, mà mỗi người sở hữu những thế mạnh riêng, bổ sung cho nhau để cùng vận hành đội bóng trong thời gian ông vắng mặt.

Trận “Der Klassiker” năm nay dự báo sẽ hấp dẫn và căng thẳng khi cả 2 nhân vật chính đang có phong độ rất cao. Bayern đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga nhưng chỉ hơn Dortmund về hiệu số mà thôi (có cùng 17 điểm sau 7 vòng đấu).

Trong trận đấu với Dortmund vào đêm 31-10, nhiều khả năng tiền đạo Harry Kane sẽ trở lại thi đấu, sau khi ngôi sao 33 tuổi ngồi dự bị ở trận thắng Magdeburg vì vừa trở về từ lễ trao giải Quả bóng vàng vào đêm 26-10 tại London (Anh) vừa qua.

Với việc Bayern và Dortmund đang có cùng số điểm, Giám đốc thể thao Max Eberl hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc đối đầu này đối với cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga. Ông bày tỏ sự tôn trọng đối với sự phát triển của Dortmund dưới thời HLV Niko Kovac, nhưng cũng không giấu giếm tham vọng giành chiến thắng trong trận đấu tới: “Chúng tôi dành sự tôn trọng lớn cho Dortmund. Mùa trước, chúng tôi đã giành chiến thắng trên sân của họ, dù đó là một trận đấu rất sít sao. Khi đó họ đang có phong độ tốt và hiện tại vẫn duy trì được điều đó. Đây là trận “Der Klassiker”, họ luôn thách thức và gây áp lực lên chúng tôi”.

Max Eberl cũng bày tỏ tin tưởng vào năng lực của trợ lý Aaron Danks: “Những chuyện không thể lường trước đã xảy ra. Chúng tôi có một đội ngũ huấn luyện phối hợp với nhau vô cùng tuyệt vời. Chúng tôi thực sự biết ơn khi có Aaron và cả ê-kíp. Đây không phải là tình huống dễ dàng. Chúng tôi đang nỗ lực hết mình để cùng nhau vượt qua tất cả”.

LINH SƠN