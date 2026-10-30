Bayern Munich tiếp tục đóng góp cho một mục tiêu cao đẹp

Bayern Munich tiếp tục đẩy mạnh nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư vú trong trận đấu mệnh danh “Der Klassiker" (Siêu kinh điển nước Đức) với Borussia Dortmund tại sân Allianz Arena vào ngày 31-10.

Bayern Munich đối đầu Borussia Dortmund được mệnh danh “Der Klassiker”. Ảnh: THX

Bayern Munich và nhà tài trợ Allianz đã khởi xướng chiến dịch nâng cao nhận thức về phòng ngừa ung thư vú từ năm 2023, diễn ra vào tháng 10 - vốn được chọn là tháng Quốc tế nâng cao nhận thức về ung thư vú, còn được gọi là “Tháng 10 hồng” - và tiếp tục duy trì hoạt động này trong các năm 2024 và 2025.

Trong khuôn khổ sáng kiến ​​này, sân Allianz Arena sẽ được thắp sáng bằng sắc hồng, và các cầu thủ sẽ khoác lên mình trang phục thi đấu đặc biệt. Và theo tờ Bild, đội bóng xứ Bavaria vẫn sẽ duy trì truyền thống này trong trận đấu tại Bundesliga gặp Borussia Dortmund vào ngày 31-10.

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Bayern tham gia hưởng ứng, tiếp tục lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc tầm soát và phòng ngừa căn bệnh này. Theo đó, trước khi trận đấu bắt đầu, những phụ nữ từng chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư vú, cùng với một người đàn ông đang chiến đấu với căn bệnh này, sẽ cùng các cầu thủ FC Bayern bước ra sân cỏ.

Áo đấu sân nhà của Bayern sẽ có thêm một chi tiết đặc biệt trên tay áo: logo của Allianz được đính kèm hình dải ruy băng màu hồng - biểu tượng quốc tế của cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư vú. Và tất nhiên, theo thông lệ, sân Allianz Arena cũng sẽ được thắp sáng bằng những ánh đèn màu hồng.

Bayern Munich cũng đã đưa ra thông báo chính thức về sự kiện này: “Khi tiếp đón Borussia Dortmund, FC Bayern sẽ một lần nữa nhấn mạnh cam kết chung trong cuộc chiến chống lại ung thư vú. Cùng với đối tác Allianz, CLB sẽ đóng vai trò là đơn vị tổ chức sự kiện trong ngày thi đấu để khép lại chiến dịch “Tháng 10 hồng” với thông điệp: Cùng nhau. Mạnh mẽ. Chống lại ung thư vú”.

Trận “Der Klassiker” năm nay dự báo sẽ hấp dẫn và căng thẳng khi cả 2 nhân vật chính đang có phong độ rất cao. Bayern đang dẫn đầu bảng xếp hạng Bundesliga nhưng chỉ hơn Dortmund về hiệu số mà thôi (có cùng 17 điểm sau 7 vòng đấu).

LINH SƠN