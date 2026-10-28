Bayern Munich thấp thỏm chờ HLV Kompany hồi phục

Giám đốc thể thao của Bayern Munich Max Eberl xác nhận HLV Vincent Kompany vẫn đang trải qua các cuộc kiểm tra y tế, hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại.

HLV Vincent Kompany. Ảnh: THX

Max Eberl đã đến thăm HLV Vincent Kompany tại bệnh viện. Ông chia sẻ đôi chút về tình hình của nhà cầm quân này, sau sự cố ông bất ngờ đổ gục tại trung tâm huấn luyện vào cuối tuần trước sau nhiều ngày phải chống chọi với một bệnh nhiễm virus gây ảnh hưởng đến đôi chân. Eberl cho biết cuộc trò chuyện giữa họ hoàn toàn không liên quan đến bóng đá, bởi ưu tiên hàng đầu lúc này là sức khỏe và quá trình hồi phục của Kompany.

“Tôi đã đến thăm Vinnie tại bệnh viện. Chúng tôi trò chuyện về cuộc sống, không hề bàn luận về Bundesliga hay đội hình ra sân”, Eberl chia sẻ. “Trong hoàn cảnh hiện tại, anh ấy vẫn ổn. Anh ấy vẫn đang trải qua các cuộc kiểm tra, nhưng tôi sẽ không tiết lộ chi tiết về vấn đề này tại đây. Trước hết, chúng tôi cần xác định chính xác tình trạng của anh ấy, sau đó để quá trình điều trị diễn ra. Khi anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, anh ấy sẽ trở lại”.

Bayern Munich vẫn đang chờ đợi kết quả khi Kompany tiếp tục thực hiện các kiểm tra y tế chuyên sâu. CLB quyết định giữ kín thông tin về tình trạng của ông trong lúc các bác sĩ nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Vào lúc này, bóng đá không còn là ưu tiên hàng đầu. Điều quan trọng nhất là nhà cầm quân 40 tuổi người Bỉ có thể bình phục hoàn toàn. Cho đến khi Kompany sẵn sàng trở lại, trợ lý Aaron Danks cùng đội ngũ huấn luyện sẽ tiếp tục đảm nhận công tác chuẩn bị cho đội bóng.

Một diễn biến không mong muốn khác là trạng thái tinh thần của đội phó Joshua Kimmich sau cái chết của cha anh. Theo Frank Linkesch từ tờ Kicker, Kimmich dự kiến ​​sẽ vắng mặt trong trận đấu vòng 2 Cúp Quốc gia Đức vào ngày 27-10, gặp đội bóng đang chơi ở giải hạng 2 là Magdeburg. Tiền vệ 31 tuổi có thể sẽ tái xuất trong trận trong trận “Der Klassiker” kinh điển nước Đức gặp Borussia Dortmund vào ngày 31-10, nếu trạng thái tinh thần của anh cho phép.

Sự vắng mặt của cầu thủ 31 tuổi này là một tổn thất đáng kể đối với nhà vô địch Đức, bởi Kimmich là nhân tố chủ chốt ở hàng tiền vệ và thường xuyên góp mặt trong đội hình xuất phát của Bayern. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu của CLB là dành cho tiền vệ này thời gian và không gian cần thiết trong giai đoạn khó khăn về mặt cá nhân.

Trong bối cảnh đó, việc tiền đạo Harry Kane giành Quả bóng vàng (Ballon d'Or) đã phần nào xua đi bầu không khí ảm đạm. “Bạn có thể thấy những thái cực khác nhau mà cuộc sống mang lại”, trợ lý HLV Aaron Danks chia sẻ. “Niềm vui to lớn mà Harry có được ngày hôm qua, bên cạnh những khoảnh khắc khó khăn mà chúng tôi đã trải qua trong vài tuần gần đây. Điều quan trọng cần nhận ra là con người mới là yếu tố quan trọng nhất”.

LINH SƠN