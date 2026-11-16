Bellingham đi vào lịch sử trong chiến thắng Tây Ban Nha

Tiền vệ Jude Bellingham của Real Madrid tiếp tục duy trì phong độ đỉnh cao với những màn trình diễn ấn tượng trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia vừa qua. Ngôi sao 23 tuổi đã có một trận đấu xuất sắc góp công lớn giúp tuyển Anh giành chiến thắng 3-2 trước Tây Ban Nha.

Jude Bellingham ngày càng tỏ rõ tầm ảnh lớn. Ảnh: THX

Với màn trình diễn đầy ấn tượng, Jude Bellingham đã cùng Tam Sư chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại kỷ lục của đội tuyển Tây Ban Nha. Về mặt cá nhân, ngôi sao của Real Madrid đi vào lịch sử tuyển Anh với pha kiến ​​tạo cho Ben White ghi bàn ở phút 57, nâng cách biệt lên 3-0 cho tuyển Anh tại sân Metropolitano, đây cũng là pha kiến tạo thứ 2 của Bellingham ở loạt trận quốc tế này, sau khi góp công vào chiến thắng 2-1 trước Croatia.

Đóng góp này nâng tổng số pha kiến ​​tạo của Bellingham cho tuyển Anh trong năm 2026 lên con số 7, giúp anh trở thành cầu thủ Anh đầu tiên đạt được thành tích này trong một năm dương lịch kể từ khi các số liệu thống kê bắt đầu được ghi lại vào năm 1980. Trước đó, tiền vệ 23 tuổi đã cân bằng thành tích của Les Ferdinand, David Beckham và Raheem Sterling - những người từng có 6 pha kiến ​​tạo lần lượt các năm 1993, 2004 và 2019.

Tuy nhiên, màn trình diễn của Bellingham không chỉ dừng lại ở cột mốc kỷ lục trên. Ngôi sao người Anh còn thực hiện thành công 5 pha rê bóng, tạo ra 2 cơ hội ghi bàn và có 2 cú sút trúng đích. Anh cũng mang về 3 quả đá phạt cho đội nhà và thực hiện 2 pha tắc bóng, qua đó hoàn toàn xứng đáng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận trước các nhà vô địch thế giới và châu Âu.

Màn trình diễn cá nhân này một lần nữa minh chứng cho tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Bellingham, khẳng định phong độ tuyệt vời mà anh duy trì kể từ đầu mùa giải đến nay. Bellingham đã chơi cực kỳ ấn tượng trong màu áo tuyển Anh suốt năm dương lịch này, và hy vọng sẽ tiếp tục giữ vững phong độ đó khi trở lại thi đấu cho CLB.

Dưới thời HLV Jose Mourinho, Bellingham luôn là cái tên không thể thiếu trong đội hình xuất phát, đồng thời là cầu thủ được trao nhiều sự tự do về vị trí trên sân. Vận mệnh của Los Blancos gắn trực tiếp với phong độ của Bellingham, và vẫn còn phải chờ xem ngôi sao này sẽ thể hiện ra sao trong suốt mùa giải.

LINH SƠN