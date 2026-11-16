11 phút ác mộng, Italy đánh rơi vé tứ kết

HLV Roberto Mancini thừa nhận đội tuyển Bỉ “đã chơi tốt hơn” để giành chiến thắng 4-1 trước Italy, nhưng ông tin rằng kết quả này sẽ “giúp ích cho chặng đường phía trước” trong quá trình phát triển của Azzurri.

HLV Roberto Mancini của đội tuyển Italy. Ảnh: THX

Đội tuyển Italy bước vào trận đấu tại Brussels với mục tiêu chỉ cần giành 1 điểm là đủ để lọt vào tứ kết UEFA Nations League. Họ đã có khởi đầu hoàn hảo khi vươn lên dẫn trước nhờ công của Francesco Pio Esposito ở phút 11. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 11 phút - từ phút 15 đến 26 - Azzurri đã để tuyển Bỉ ghi 3 bàn và lội ngược dòng dẫn lại 3-1, với các bàn thắng của Maxim De Cuyper, Nathan Ngoy và Jeremy Doku.

Trước khi Pio Esposito bỏ lỡ cơ hội ghi bàn từ chấm phạt đền, bị thủ môn Senne Lammens cản phá, tuyển Bỉ đã kịp ghi thêm bàn thắng thứ 4 từ một tình huống phản công, với pha lập công của cầu thủ chạy cánh đang khoác áo AC Milan Diego Moreira. Với thất bại thứ 2 trong 6 trận dẫn dắt Azzurri, HLV Mancini cũng chứng kiến đội tuyển Pháp và Bỉ vượt qua trên bảng xếp hạng để giành 2 suất vào chơi vòng tứ kết và tháng 3 năm tới.

HLV Mancini chia sẻ với RAI Sport sau trận đấu: “Bỉ chơi tốt hơn. Chúng tôi gặp khó khăn lớn về mặt thể chất, đặc biệt là trong các tình huống đối đầu tay đôi. Chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng nhìn chung họ chơi hay hơn trong trận đấu này. Mỗi khi bóng được đưa ra biên, chúng tôi gặp khó khăn trong việc gây áp lực hiệu quả. Họ gây ra nhiều vấn đề cho chúng tôi. Chúng tôi cũng có phần mệt mỏi sau trận thắng Pháp, nhưng chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với Bỉ, không còn gì để bàn cãi thêm nữa”.

Xét đến việc Italy đã để thua 0-2 trước Bỉ trên sân nhà vào ngày 25-9, nhưng vẫn bước vào lượt trận thứ 6 với tư cách là đội dẫn đầu bảng, thì đây vẫn là một hành trình đáng ghi nhận tại UEFA Nations League - một nền tảng tốt để đội bóng tiếp tục phát triển trong tương lai.

Mancini chia sẻ thêm: “Những đêm như thế này là điều có thể xảy ra trong quá trình trưởng thành; bạn cần rút ra bài học từ những trải nghiệm đó. Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta từng có cơ hội giành quyền đi tiếp, nhưng chúng ta cũng hiểu rằng đó là một thử thách khó khăn vì Bỉ là một đối thủ mạnh. Chúng tôi cảm thấy buồn, nhưng đêm nay sẽ là bài học quý giá cho chặng đường phía trước”.

Tin tích cực là dù chỉ xếp thứ 3 tại bảng A1, Italy vẫn là một trong những đội có thành tích tốt nhất trong số các đội không thể lọt vào tứ kết, với tổng cộng 10 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc họ chắc chắn tránh được các trận play-off trụ hạng tại Nations League, đồng thời cũng sẽ góp mặt trong nhóm 12 đội hạt giống hàng đầu cho lễ bốc thăm vòng loại Euro 2028.

Lễ bốc thăm này dự kiến ​​sẽ diễn ra vào ngày 6-12 tại Belfast (Bắc Ireland). Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu đội tuyển Italy sẽ nằm trong bảng đấu gồm 4 hay 5 quốc gia.

LINH SƠN