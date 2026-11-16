HLV Fuente: "Tây Ban Nha biết cách để chấp nhận thất bại"

Chuỗi 43 trận bất bại kỷ lục thế giới ở các giải đấu chính thức của nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha đã khép lại sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh.

HLV Fuente. Ảnh THX

Trận thua không chỉ khiến "La Roja" mất ngôi đầu bảng Nations League, mà còn phơi bày những khoảng trống chiến thuật trước một đối thủ thi đấu bùng nổ và đầy bản lĩnh.

Thua vì màn trình diễn siêu hạng của Jude Bellingham?

Bước vào cuộc tiếp đón tuyển Anh tại sân Metropolitano, HLV Luis de la Fuente thực hiện một số điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường chiều cao và khả năng tranh chấp bóng bổng với việc xếp Marc Pubill đá hậu vệ phải và Mikel Merino ở tuyến giữa. Tuy nhiên, mọi tính toán chiến thuật của nhà vô địch thế giới nhanh chóng bị xáo trộn trước sức ép nghẹt thở từ phía đội khách.

Ngay từ những phút đầu tiên, tuyển Anh với sự dẫn dắt của Jude Bellingham đã hoàn toàn áp đảo tuyến giữa. Tiền vệ đang khoác áo Real Madrid thi đấu rực sáng bằng sự kết hợp hoàn hảo giữa thể hình vượt trội và kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Tây Ban Nha bị cuốn vào lối chơi nhanh, mạnh mẽ của đối phương và liên tục mắc sai lầm, dẫn đến việc bị vươn lên dẫn trước tới 0-3, một kịch bản không CĐV nào tại Metropolitano có thể hình dung trước giờ bóng lăn.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Luis de la Fuente thẳng thắn thừa nhận: "Trong 30 phút đầu tiên, chúng tôi đã hoàn toàn bị đối thủ áp đảo. Tuyển Anh đã chứng minh đẳng cấp của họ. Đôi khi bạn phải công nhận đối thủ thi đấu tốt hơn và khiến bạn không thể chơi bóng theo cách của mình”.

HLV De la Fuente cũng chia sẻ lý do xếp Marc Pubill và Mikel Merino đá chính là để tăng cường chiều cao, hạn chế khả năng tranh chấp bóng bổng mạnh mẽ của tuyển Anh. Đây là trận đấu mà Tây Ban Nha không có thủ lĩnh Rodri ở tuyến giữa do chấn thương. Khi được hỏi về việc Pedri không đá chính, ông cho biết việc chọn Fabian Ruiz là quyết định chuyên môn bình thường vì cả hai đều là những tiền vệ xuất sắc.

Đội hình thi đấu Tây Ban Nha

Thất bại để bước tiếp

Thất bại trước tuyển Anh đã chấm dứt chuỗi 43 trận bất bại liên tiếp trong 90 phút thi đấu chính thức của Tây Ban Nha kéo dài suốt từ tháng 3-2023 (sau trận thua Scotland 0-2). Trong hơn 3,5 năm qua, "La Roja" đã gặt hái 37 chiến thắng và 7 trận hòa, thâu tóm trọn bộ danh hiệu Nations League 2023, Euro 2024 và World Cup 2026.

Bác bỏ nhận định rằng Tây Ban Nha đang sa sút phong độ sau 2 trận đấu khó khăn, De la Fuente khẳng định ông rất lạc quan và xem đây là vạch xuất phát cho một thử thách mới: "Tôi xem đây là khởi đầu cho thử thách mới để hướng tới việc giành lại chuỗi hơn 44 trận bất bại tiếp theo".

Dù chuỗi thành tích lịch sử dừng lại, HLV Luis de la Fuente vẫn giữ sự điềm tĩnh và tinh thần lạc quan. Ông nhấn mạnh bản thân luôn tự hào về các học trò dù thắng hay thua và nhắc nhở toàn đội rằng Tây Ban Nha vẫn giành vé vào tứ kết Nations League: "Chúng tôi biết cách chiến thắng thì cũng phải biết cách chấp nhận thất bại. Điều này càng làm nổi bật những gì toàn đội đã làm được trong thời gian qua. Tây Ban Nha đã giành vé vào tứ kết và mục tiêu bảo vệ ngôi vương Nations League vẫn nằm trong tầm tay”.

Thất bại tại Metropolitano là gáo nước lạnh cần thiết đúng thời điểm. Nó giúp Tây Ban Nha nhìn lại mình, khắc phục những điểm yếu chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch tứ kết đầy cam go vào tháng 3 tới.

HỒ VIỆT