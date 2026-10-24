HLV Vincent Kompany của Bayern Munich nhập viện

Bayern Munich xác nhận HLV Vincent Kompany đang trải qua các cuộc kiểm tra tại bệnh viện sau khi ngã quỵ trong một buổi tập vào ngày 23-10.

HLV Vincent Kompany. Ảnh: THX

HLV Vincent Kompany trong tuần qua đã phải chống chọi với một bệnh nhiễm virus gây ảnh hưởng đến đôi chân, dù ông vẫn có mặt bên đường biên trong trận đấu tại Champions League giữa Bayern và Arsenal vào ngày 21-10. Bayern Munich cho biết nhà cầm quân 40 tuổi đã ngã quỵ khi đang theo dõi buổi tập của đội dự bị và cần được chăm sóc y tế.

Giám đốc thể thao của Bayern là Max Eberl nhấn mạnh: “Sức khỏe của Vincent Kompany là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Tại FC Bayern, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo ông ấy sớm bình phục. Vinnie đang nhận được sự chăm sóc y tế và hỗ trợ cần thiết, cùng với mọi khoảng thời gian mà ông ấy cần. Ban huấn luyện của ông ấy - những người mà chúng tôi hoàn toàn tin tưởng - sẽ tạm thời đảm nhận các nhiệm vụ thay cho ông ấy. Tất cả chúng tôi tại FC Bayern đều mong Vinnie sớm bình phục”.

Trong chiến thắng 6-1 của Bayern trước RB Leipzig tại Bundesliga vào cuối tuần trước, Kompany tỏ ra khá trầm lặng và ngồi yên một chỗ trong suốt trận đấu. Vào thời điểm đó, Eberl cho biết Kompany không chỉ gặp vấn đề với virus mà còn bị chấn thương hông, đến mức cần người hỗ trợ mới có thể leo cầu thang.

Trước trận đấu với Arsenal, trợ lý HLV Aaron Danks đã thay mặt Kompany đảm nhận các công việc huấn luyện và tiếp xúc với truyền thông. “Virus này đôi lúc gây ảnh hưởng đến đôi chân và khiến ông ấy cảm thấy đau đớn”, Danks chia sẻ về tình trạng của Kompany. “Điều quan trọng nhất mà chúng tôi đã khuyên anh ấy là hãy nghỉ ngơi, dành thời gian cần thiết để hồi phục - dù đó là bao lâu hay cần đến khoảng thời gian dài như thế nào đi chăng nữa”.

Sau trận đấu tại Champions League, Kompany cũng đã thừa nhận rằng ông đã cố gắng gượng ép bản thân dù đang ốm, thay vì lắng nghe những tín hiệu từ cơ thể mình.

Kompany gia nhập Bayern từ Burnley vào năm 2024 và kể từ đó đã 2 lần vô địch giải đấu tại Đức. Mùa giải trước, đội bóng của Kompany cũng đã lọt vào bán kết Champions League và giành chức vô địch Cúp Quốc gia Đức.

Bayern hiện đang dẫn đầu giải Bundesliga (Đức) và có cùng số điểm với Borussia Dortmund, họ sẽ có chuyến làm khách trên sân của Freiburg vào ngày 25-10.

LINH SƠN