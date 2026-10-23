Điều kiện để Ronaldo trở lại tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo nhận cảnh báo những vấn đề nghiêm trọng có thể phát sinh một khi anh trở lại đội tuyển Bồ Đào Nha.

Ronaldo đang trải qua thời điểm sóng gió ở tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Theo đó, cựu HLV đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, Humberto Coelho, cảnh báo việc đội trưởng Cristiano Ronaldo trở lại đội tuyển quốc gia cần được chuẩn bị kỹ lưỡng để tránh gây ra thêm rắc rối với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo có cơ hội ra sân trong các trận đấu thuộc Nations League vào tháng 11 sau khi Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) áp đặt lệnh trừng phạt theo kiểu “giơ cao đánh khẽ” với anh.

Tiền đạo 41 tuổi của Al-Nassr bị FPF cấm thi đấu 30 ngày và phạt 255 euro sau khi rời khỏi trại huấn luyện của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen hồi tháng 9. Ông Coelho ủng hộ quyết định đình chỉ thi đấu Ronaldo của FPF, nhưng ông cho rằng mức phạt tiền là không hiệu quả.

"Việc Ronaldo bị đình chỉ thi đấu là cần thiết, nhưng mức phạt tiền có vẻ không phù hợp và chẳng giúp ích gì cả," cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha Coelho cho biết.

Ông khẳng định vấn đề giữa Ronaldo và đội tuyển Bồ Đào Nha cần được giải quyết triệt để bởi các bên liên quan. "Nếu tôi là HLV, chuyện này chắc chắn sẽ không xảy ra”, ông Coelho nói thêm.

Mâu thuẫn bùng phát khi Ronaldo ngồi dự bị và không thi đấu trong trận thắng 2-1 của Bồ Đào Nha trước Na Uy vào tháng 9 vừa qua. Ronaldo khẳng định, trước đó HLV Jesus của tuyển Bồ Đào Nha đã hứa sẽ cho anh ra sân, nhưng cuối cùng anh lại không được thi đấu.

Ngày 30/9, Ronaldo rời trại huấn luyện của tuyển Bồ Đào Nha trước trận đấu với Đan Mạch tại Nations League. Sau đó, anh cáo buộc HLV Jesus đã không giữ lời hứa. HLV Jesus phủ nhận từng thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào như Ronaldo đã tuyên bố.

Ban kỷ luật của FPF cuối cùng kết luận Ronaldo vi phạm theo Điều 160, khoản 1, về quy định kỷ luật của liên đoàn. Vào ngày 19/10, FPF công bố án treo giò 30 ngày và một khoản tiền phạt mang tính tượng trưng với Ronaldo.

Bây giờ, ông Coelho muốn thấy Ronaldo trở lại Bồ Đào Nha, nhưng nhấn mạnh quá trình này cần có sự tham gia của cầu thủ, HLV và chủ tịch FPF. Ông nói ba bên phải xây dựng sự hiểu biết chung và chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong việc giải quyết tranh chấp.

"Tôi muốn Ronaldo trở lại đội tuyển nhưng cần phải có điều kiện phù hợp. Đó là trách nhiệm của HLV, chủ tịch FPF và Cristiano Ronaldo", ông Coelho lên tiếng.

Cựu HLV tuyển Bồ Đào Nha này cảnh báo việc Ronaldo trở lại đội tuyển mà không chuẩn bị kỹ lưỡng có thể khiến những vấn đề cũ tái diễn.

"Nếu việc Ronaldo trở lại tuyển Bồ Đào Nha không được lên kế hoạch, chuẩn bị kỹ lưỡng và thiếu tinh thần trách nhiệm cao từ tất cả các bên, thì sẽ vô ích. Khi đó, những vấn đề nghiêm trọng có thể lại tái diễn", ông Coelho nhấn mạnh.

PHẠM QUANG