Ronaldo lập kỷ lục lịch sử

Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên có tài sản ròng trên 2 tỷ USD. Ảnh: THX

Theo báo cáo của talkSPORT trích dẫn danh sách của Forbes hôm nay (23/10), Cristiano Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách những người giàu nhất trong làng bóng đá. Tại CLB Al-Nassr của Saudi Arabia, Ronaldo nhận mức lương 225 triệu bảng Anh trong năm 2026, khoảng 488.000 bảng Anh/ngày.

Đáng chú ý, Ronaldo là cầu thủ bóng đá đầu tiên vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập trong sự nghiệp vào năm nay, chỉ sáu năm sau khi anh trở thành cầu thủ đầu tiên vượt qua mốc 1 tỷ USD.

Tạp chí Forbes xác định Ronaldo cũng kiếm được 42 triệu bảng Anh ngoài sân cỏ trong năm qua, đến từ các hợp đồng quảng cáo và các dự án kinh doanh của anh. Chỉ riêng thu nhập ngoài sân cỏ của Ronaldo đã vượt qua tổng thu nhập của tất cả, trừ bốn người đồng nghiệp khác.

Việc Ronaldo tiếp tục dẫn đầu danh sách những cầu thủ giàu nhất thế giới diễn ra chỉ vài ngày sau khi anh bị Bồ Đào Nha phạt một khoản tiền nhỏ chỉ 215 bảng Anh vì bỏ tập trung cùng đội tuyển quốc gia.

Ronaldo cùng với Lionel Messi chiếm giữ hai vị trí dẫn đầu, đây là lần thứ 12 cả hai cùng nắm giữ hai vị trí cao nhất trong 13 năm qua. Ngôi sao của Inter Miami, Messi, ước tính kiếm được 109 triệu bảng Anh trong năm qua. Messi dự kiến cũng sẽ sớm có tài sản vượt mốc 2 tỷ USD như Ronaldo.

Huyền thoại bóng đá người Argentina có thu nhập hơn 52 triệu bảng Anh từ các trận đấu trên sân cỏ, cộng thêm 56 triệu bảng Anh từ các hợp đồng tài trợ và thương mại.

Kylian Mbappe của Real Madrid đứng thứ ba trong danh sách với thu nhập 75 triệu bảng. Erling Haaland của Manchester City và Vinicius Jr của Real Madrid nằm trong tốp 5 với tổng thu nhập lần lượt là 64 triệu bảng và 57 triệu bảng. Thu nhập của Vinicius Jr đã tăng vọt từ 44 triệu bảng Anh năm ngoái lên 57 triệu bảng Anh.

Trong khi đó, nhà vô địch World Cup Lamine Yamal đứng ở vị trí thứ sáu trong danh sách. Cầu thủ trẻ của Barcelona kiếm được 41 triệu bảng trong năm qua. Thu nhập của Yamal nhỉnh hơn một chút so với Sadio Mane và Jude Bellingham, những người kiếm được 40 triệu bảng.

Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane đứng ở vị trí thứ 9, nhận được 31 triệu bảng trong năm qua. Thu nhập của Kane có thể còn tăng thêm khi anh dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng gia hạn béo bở với Bayern Munich, đồng thời anh cũng là đại sứ bóng đá chính của Skechers.

Danh sách tốp 10 được hoàn thiện bởi Mohamed Salah. Salah, người kiếm được 30 triệu bảng trong năm nay, đã gia nhập câu lạc bộ Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng chuyển nhượng tự do.

Trabzonspor xác nhận Salah nhận mức lương 14,5 triệu bảng mỗi mùa giải, cùng các khoản thưởng dựa trên thành tích. Salah cũng được hưởng 20% ​​doanh thu từ các sản phẩm do câu lạc bộ bán ra có in tên anh.

PHẠM QUANG