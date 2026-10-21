Tuần lễ tồi tệ của Ronaldo

Cristiano Ronaldo đá hỏng phạt đền và tỏ ra vô cùng tức giận sau khi bỏ lỡ cơ hội giúp Al-Nassr vươn lên dẫn trước.

Ronaldo vừa bị tuyển Bồ Đào Nha ra án phạt. Ảnh: THX

Tuần lễ tồi tệ của Cristiano Ronaldo tiếp tục nối dài khi anh thực hiện không thành công quả phạt đền trong màu áo Al-Nassr.

Huyền thoại bóng đá người Bồ Đào Nha vừa chính thức bị Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha phạt tiền và đình chỉ thi đấu 30 ngày vì hành vi không tuân thủ mệnh lệnh trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia, trước khi trở lại thi đấu cho gã khổng lồ của bóng đá Saudi Arabia Al-Nassr trong trận gặp Neom thuộc vòng 10 giải Saudi Pro League.

Ronaldo, 41 tuổi, lĩnh xướng hàng công của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Ange Postecoglou, sát cánh cùng những ngôi sao từng thi đấu tại Premier League như Sadio Mane và Joao Felix.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số là 0-0, nhưng chỉ vài phút sau giờ nghỉ, đội chủ nhà Al-Nassr được hưởng một quả phạt đền. Ronaldo bước lên chấm 11m với mục tiêu tiến gần hơn tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Tuy nhiên, người từng được mệnh danh là "Penaldo" nhờ tỷ lệ sút phạt đền ấn tượng lại dứt điểm không chính xác.

Cựu ngôi sao của Manchester United, Real Madrid, Juventus và Sporting Lisbon tung cú sút đưa bóng đi ra ngoài. Ronaldo tỏ ra vô cùng tức giận sau khi bỏ lỡ cơ hội giúp đội nhà mở tỷ số.

May mắn cho CLB có trụ sở tại Riyadh là họ không phải chờ đợi lâu để có bàn thắng. Cựu sao Chelsea Joao Felix đã kịp thời lên tiếng với pha lập công ở phút 60. Bàn thắng duy nhất trận đó mang về chiến thắng chung cuộc, 1-0 cho Al-Nassr qua đó giúp Ronaldo tránh khỏi cảnh đội nhà đánh rơi điểm số.

Ronaldo đã ghi được 4 bàn sau 7 trận tại Saudi Pro League mùa này và vẫn đang dừng lại ở con số 981 bàn thắng trong sự nghiệp.

Chiến thắng này giúp Al-Nassr có 22 điểm, đồng thời thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Al-Qadsiah xuống còn 3 điểm và vẫn còn 1 trận chưa đấu. Trong khi đó, đội xếp thứ hai là Al-Hilal kém Al Qadsiah 2 điểm và cũng còn 1 trận chưa đấu.

HLV Erik ten Hag: "Ronaldo đã làm Man United và tôi thất vọng" Trong buổi phỏng vấn độc quyền với tờ The Athletic, cựu HLV Man United đã đưa ra những chỉ trích gay gắt nhắm vào thái độ thi đấu cùng sự thiếu chuyên nghiệp của Ronaldo trong giai đoạn hai cả hai làm việc chung tại Old Trafford.

Ronaldo chỉ bị cấm lên đội tuyển... 30 ngày Không phải là án phạt nặng như dự đoán, Ronaldo chỉ phải nhận án cấm lên tuyển trong 30 ngày, vừa vặn thời gian để anh có thể trở lại ở lượt trận FIFA Days kế tiếp vào tháng 11.

PHẠM QUANG