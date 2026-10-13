Ronaldo “nổ súng” giúp Al-Nassr chiến thắng sau cảnh báo tên lửa tại Riyadh

Trận đấu tại AFC Champions League Elite giữa Al-Nassr và Neftchi Fergana (Uzbekistan) ở Riyadh đã bị gián đoạn 1 giờ do cảnh báo tên lửa. Khi trở lại, Ronaldo đã ghi bàn...

Ronaldo ghi bàn ở phút 42.

Trận đấu đã bị tạm hoãn do có thông báo của liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu về việc họ đã đánh chặn và tiêu diệt thành công một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi bắn về hướng thủ đô Riyadh. Ngay trước thời điểm hoãn, nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại Riyadh và người dân thành phố nhận được cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại với nội dung yêu cầu giữ bình tĩnh, ở trong nhà hoặc nơi an toàn, tránh xa cửa sổ và cửa ra vào.

Trên sân Alawwal Park, hệ thống loa thông báo xác nhận tình hình đã được kiểm soát an toàn và yêu cầu khán giả giữ nguyên vị trí trên khán đài trước khi kênh truyền hình chính thức phát đi thông báo lùi giờ thi đấu.

Bất chấp bầu không khí căng thẳng và sự cố an ninh ngoài sân cỏ, Ronaldo cùng các đồng đội tại Al-Nassr vẫn duy trì sự tập trung cao độ khi trận đấu chính thức bắt đầu. Siêu sao 41 tuổi đã ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al-Nassr ở thời điểm ngay trước khi hiệp một khép lại. Đây cũng chính là bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của chân sút Ronaldo.

Chung cuộc, Al-Nassr giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Neftchi Fergana. Màn trình diễn ấn tượng này diễn ra trong bối cảnh Ronaldo vừa nhận án đình chỉ thi đấu tạm thời từ Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha do hành vi tự ý rời đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung quốc tế vừa qua. Từ khi trở về CLB đến nay, Ronaldo đã ghi được 2 bàn thắng.

Chiến thắng giúp thầy trò HLV Ange Postecoglou giành ba điểm đầu tiên tại AFC Champions League Elite mùa này, sau thất bại trước Al Ain ở lượt mở màn.

LONG KHANG