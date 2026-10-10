Ronaldo bị đình chỉ thi đấu, đối mặt án phạt nặng

Cristiano Ronaldo đang đối diện nguy cơ bị cấm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha tới 6 tháng sau khi tự ý rời trại tập trung vì bất đồng với HLV Jorge Jesus.

Ở tuổi 41, Ronaldo muốn tiếp tục tạo áp lực lên HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Theo truyền thông quốc tế ngày 9-10, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đã áp dụng biện pháp đình chỉ tạm thời đối với tiền đạo 41 tuổi, trong khi Hội đồng kỷ luật tiếp tục xem xét mức xử phạt cuối cùng.

Cái giá của cuộc nổi loạn

Theo OneFootball và Mirror, quyết định đình chỉ Ronaldo được kích hoạt theo quy chế kỷ luật của FPF, áp dụng với những cầu thủ tự ý rời đội tuyển khi chưa được cho phép. Quy định này nêu rõ, người vi phạm có thể bị cấm thi đấu từ 1 đến 6 tháng, kèm khoản phạt tài chính. Tuy nhiên, thời hạn xử lý cụ thể vẫn phải chờ kết luận từ cơ quan có thẩm quyền.

Rắc rối bắt đầu từ trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy tại UEFA Nations League hồi cuối tháng 9. Ronaldo được yêu cầu khởi động trong phần lớn hiệp 2 nhưng cuối cùng không được tung vào sân. Sự việc khiến thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha bất bình, nhất là khi anh cho rằng HLV Jorge Jesus đã không thực hiện đúng những gì hai bên thống nhất trước trận.

Trong tuyên bố công khai ngày 6-10, Ronaldo cho biết ban đầu anh và HLV Jesus đã thống nhất phương án nghỉ thi đấu để bảo đảm thể lực. Tuy nhiên, nhà cầm quân này sau đó thông báo sẽ sử dụng anh khoảng 30 phút trước Na Uy. Ronaldo làm nóng người từ giờ nghỉ giữa hai hiệp nhưng phải ngồi dự bị đến hết trận.

Mâu thuẫn tiếp tục leo thang sau cuộc trao đổi giữa hai bên. Theo Ronaldo, HLV Jesus từng đồng ý giải thích rõ sự việc trước truyền thông, nhưng những phát biểu sau đó lại khác với nội dung đã thống nhất. Cảm thấy không được tôn trọng, tiền đạo đang khoác áo Al Nassr quyết định rời nơi đóng quân tại Copenhagen trước trận gặp Đan Mạch.

Ronaldo khó thoát án phạt nặng khi tự ý rời đội tuyển. Ảnh: THX

Dù vậy, HLV Jorge Jesus phủ nhận việc từng đưa ra những cam kết như Ronaldo đề cập. Hai bên vì thế vẫn có những cách giải thích khác nhau về nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay gây tranh cãi.

Ronaldo nhận lỗi, chờ phán quyết

Sau nhiều ngày im lặng, Ronaldo đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và các đồng đội. Anh thừa nhận việc bỏ đội giữa đợt tập trung là hành động không phù hợp, đặc biệt khi bản thân đang giữ băng đội trưởng.

Ngôi sao 41 tuổi khẳng định sẵn sàng chấp nhận trách nhiệm trước FPF, đồng thời nhấn mạnh mong muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển sau khi giải quyết xong vấn đề kỷ luật.

Vụ việc đặt bóng đá Bồ Đào Nha trước tình huống nhạy cảm. Ronaldo vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử đội tuyển, nhưng những đóng góp trong quá khứ không thể thay thế các quy định về kỷ luật tập thể.

Nếu nhận án cấm thi đấu kéo dài, Ronaldo có nguy cơ vắng mặt trong những trận đấu sắp tới tại Nations League. Trước mắt, tương lai của anh ở đội tuyển sẽ phụ thuộc vào quyết định của Hội đồng kỷ luật FPF và khả năng hàn gắn quan hệ với HLV Jorge Jesus.

Đáng chú ý, những rắc rối ngoài sân cỏ xảy ra đúng thời điểm Ronaldo tiếp tục tiến gần cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Siêu sao người Bồ Đào Nha vừa chạm mốc 980 bàn thắng, qua đó chỉ còn cách thành tích lịch sử 20 pha lập công. Ở tuổi 41, CR7 vẫn duy trì khát vọng ghi bàn và chinh phục những kỷ lục mới. Tuy nhiên, nguy cơ nhận án treo giò kéo dài có thể ảnh hưởng đến kế hoạch thi đấu quốc tế của anh, khiến hành trình hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng thêm phần trắc trở.

GIA MINH