U17 Việt Nam tăng tốc trước giờ G World Cup

Chỉ còn hơn một tháng trước khi bước vào FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, U17 Việt Nam đang tranh thủ từng ngày để hoàn thiện khâu chuẩn bị. Với HLV Cristiano Roland, nhiệm vụ quan trọng lúc này là giúp các học trò nâng cao thể lực, cải thiện khả năng phối hợp và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Thầy trò HLV Cristiano Roland tích cực chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: ĐOÀN NHẬT

Những chuyến tập huấn sắp tới tại Hàn Quốc và UAE được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần đầu góp mặt ở sân chơi thế giới.

Tích cực cọ xát với đối thủ mạnh

Trong trận đấu tập ngày 9-10 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, U17 Việt Nam hòa U19 Hà Nội 3-3. Dù chưa thể giành chiến thắng, màn trình diễn của các cầu thủ vẫn mang lại những thông tin hữu ích cho ban huấn luyện. HLV Cristiano Roland tạo điều kiện để toàn bộ cầu thủ ra sân, qua đó kiểm tra phong độ, khả năng thích nghi chiến thuật và mức độ phối hợp giữa các vị trí.

Kể từ khi hội quân ngày 20-9, U17 Việt Nam liên tục thi đấu giao hữu với những đối thủ lớn tuổi hơn như U23 Hà Nội, U19 PVF, CLB Hà Nội và U19 Công an Hà Nội. Việc đối đầu các cầu thủ có ưu thế về thể hình, thể lực và kinh nghiệm giúp các tuyển thủ trẻ làm quen với cường độ tranh chấp cao, đồng thời nhận ra những hạn chế cần khắc phục.

Đây là bước chuẩn bị cần thiết bởi tại World Cup, U17 Việt Nam sẽ gặp những đội bóng có nền tảng đào tạo trẻ phát triển. Chỉ một tình huống xử lý chậm hoặc mất tập trung cũng có thể khiến đội phải trả giá. Vì vậy, ban huấn luyện đang dành nhiều thời gian rèn khả năng tổ chức phòng ngự, chuyển đổi trạng thái và tận dụng cơ hội.

Trong đợt tập trung này, HLV Cristiano Roland triệu tập 29 cầu thủ, chủ yếu là những gương mặt từng góp công đưa U17 Việt Nam giành vé dự World Cup. Bảy nhân tố mới cũng được trao cơ hội cạnh tranh vị trí, giúp ban huấn luyện có thêm lựa chọn trước khi chốt danh sách chính thức.

U17 Việt Nam vào giai đoạn thi đấu tập huấn.

Chờ những bài kiểm tra quốc tế

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam còn hai trận đấu tập trong nước trước khi sang Hàn Quốc ngày 19-10. Sau khoảng 10 ngày tập huấn tại đây, toàn đội tiếp tục di chuyển đến UAE để hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi tới Qatar.

Hai chuyến tập huấn có ý nghĩa quan trọng với các cầu thủ trẻ. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn thông qua những trận đấu cọ xát, đội tuyển còn có cơ hội thích nghi với môi trường thi đấu xa nhà, điều kiện thời tiết và áp lực khi đối đầu các đối thủ quốc tế.

Tại World Cup, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt gặp Bỉ ngày 20-11, New Zealand ngày 23-11 và Mali ngày 26-11. Đây là những thử thách lớn, đòi hỏi các cầu thủ phải duy trì sự tập trung và tuân thủ chặt chẽ đấu pháp.

Lần đầu dự World Cup, U17 Việt Nam bước vào giải với nhiều kỳ vọng nhưng cũng cần nhìn nhận đúng khoảng cách trình độ. Điều quan trọng là các cầu thủ thể hiện được những gì đã chuẩn bị, thi đấu tự tin và tận dụng cơ hội học hỏi. Những trải nghiệm tại Qatar sẽ là hành trang quý giá cho thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam trên chặng đường phát triển phía trước.

KHÁNH VÂN