Ronaldo bị chỉ trích vì chưa chịu dừng lại như Messi

Huyền thoại Bayern Munich Stefan Effenberg cho rằng Cristiano Ronaldo đã đến lúc khép lại sự nghiệp quốc tế, thay vì tiếp tục tranh cãi về vai trò của mình tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Cựu tiền vệ người Đức còn đưa Lionel Messi ra so sánh để lý giải quan điểm của mình.

Ronaldo bị chỉ trích khi vẫn muốn tiếp tục tạo ảnh hưởng lên đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: THX

Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành tâm điểm tranh luận sau những bất đồng liên quan đến việc sử dụng cầu thủ tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Lần này, người lên tiếng là Stefan Effenberg, cựu danh thủ Bayern Munich nổi tiếng với những nhận xét thẳng thắn.

Theo thông tin được trang T-online dẫn lại, Effenberg không đồng tình với những phát biểu gần đây của Ronaldo nhằm vào HLV Jorge Jesus. Trước đó, tiền đạo 41 tuổi bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng mình đã không được đối xử đúng như những gì ban huấn luyện từng trao đổi.

Mâu thuẫn được cho là bắt nguồn từ trận gặp Na Uy tại UEFA Nations League, khi Ronaldo không được sử dụng như mong đợi. Sau khi rời đợt tập trung của tuyển Bồ Đào Nha, anh công khai quan điểm cá nhân, khiến câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Effenberg cho rằng cách phản ứng của Ronaldo thiếu phù hợp với vị thế của một cầu thủ giàu kinh nghiệm. Theo cựu tiền vệ người Đức, ngôi sao từng thống trị bóng đá châu Âu đang gặp khó khăn trong việc chấp nhận sự thay đổi vai trò khi tuổi tác ngày càng cao.

“Anh ấy không còn là Ronaldo mà chúng ta từng yêu mến nữa”, Effenberg nhận xét.

Effenberg chỉ trích thẳng thừng Ronaldo. Ảnh: THX

Từng giành bốn chức vô địch Bundesliga và một danh hiệu Champions League cùng Bayern Munich, Effenberg hiểu rõ những áp lực ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Ông cho rằng cầu thủ cần biết khi nào nên dừng lại, thay vì cố kéo dài thời gian thi đấu bằng mọi giá.

“Một cầu thủ cần hiểu rằng đã đến lúc phải giải nghệ. Nhưng anh ta đã không hiểu điều đó”, cựu tuyển thủ Đức nói.

Đáng chú ý, Effenberg còn nhắc đến Lionel Messi để làm rõ quan điểm. Theo ông, quyết định chia tay đội tuyển Argentina của Messi sau World Cup 2026 cho thấy sự chủ động trong việc lựa chọn thời điểm khép lại hành trình quốc tế.

“Và đó là lý do tại sao Messi sẽ ở trên anh ấy”, Effenberg đưa ra đánh giá khi so sánh hai ngôi sao từng cạnh tranh suốt gần hai thập kỷ.

Tuy nhiên, việc Ronaldo tiếp tục thi đấu ở tuổi 41 cũng phản ánh khát vọng duy trì sự nghiệp của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Anh vẫn muốn đóng góp cho đội tuyển, dù vị trí và tầm ảnh hưởng không còn giống giai đoạn đỉnh cao.

Những nhận xét của Effenberg vì thế tiếp tục làm nóng cuộc tranh luận về Ronaldo. Giữa mong muốn cống hiến và yêu cầu chuyên môn của đội tuyển, cách ứng xử với vai trò mới có thể là thử thách lớn nhất dành cho siêu sao Bồ Đào Nha ở chặng cuối sự nghiệp.

GIA MINH